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ЦСКА не согласен с решением IIHF по ситуации с вратарём Федотовым

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ЦСКА выступил с заявлением по поводу решения Международной федерации хоккея (IIHF) по делу вратаря Ивана Федотова.
ЦСКА не согласен с решением IIHF по ситуации с вратарём Федотовым
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«ЦСКА безусловно не согласен с объявленным решением и считает его ангажированным. Клуб оставляет за собой право в установленном порядке обратиться за защитой своих интересов и интересов российского игрока в уполномоченные инстанции», — говорится в заявлении на сайте клуба.

14 августа IIHF наложила на ЦСКА запрет на международные трансферы из-за ситуации с контрактом вратаря Ивана Федотова.

Самого хоккеиста отстранили на четыре месяца. Дисквалификация вступает в силу 1 сентября 2023 года и заканчивается 31 декабря 2023-го.

Ранее Максим Сушинский объяснил, почему IIHF справедливо дисквалифицировала Федотова.

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