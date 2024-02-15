Быков назвал барьером несправедливости отстранение молодёжных сборных России по хоккею

Бывший тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков высказал мнение касательно обращения спортсменов молодёжной сборной России к Международной федерации хоккея (IIHF).

«Прежде чем начать бороться за чемпионство на мировом первенстве наши молодые хоккеисты сейчас стараются преодолеть барьер несправедливости, который их лишает права состязаться со своими ровесниками из других стран! Можно только надеяться, что этот крик души будет услышан в IIHF», — цитирует Быкова «Спорт-Экспресс».

15 февраля хоккеисты молодёжной сборной России обратились с письмом к Тардифу касательно своего возвращения на международные соревнования.

Накануне стало известно, что IIHF не допустила сборные России и Белоруссии до участия в турнирах под своей эгидой в сезоне-2024/25. Уточняется, что решение было принято по соображениям безопасности.

Ранее Каменский высказал предположение, когда сборную России по хоккею допустят до международных соревнований.