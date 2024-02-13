«Боятся конкуренции»: ФХР сочла дискриминацией со стороны IIHF продление дисквалификации России

Международная федерация хоккея (IIHF) не допустила сборные России и Белоруссии до участия в международных соревнованиях в сезоне-2024/25. Своё решение там объяснили рисками, связанными с безопасностью. Вместе с тем руководитель федерации Люк Тардиф пообещал поставить точку в вопросе о поездке команд на Олимпиаду в феврале-марте 2025-го. В ФХР вердикт вышестоящей инстанции назвали дискриминационным и не исключили его лоббирования другими государствами. А член совета IIHF Павел Буре посетовал, что на время обсуждения соответствующей темы его просто отключили от онлайн-связи.

Прошлый год в некоторой степени получился прорывным для российского спорта, ведь в некоторых видах отечественных атлетов всё же допустили до участия в международных соревнованиях, пусть и в нейтральном статусе. До сих пор не исключена и поездка группы спортсменов на Олимпиаду-2024 в Париж.

А вот в хоккее, к сожалению, до сих пор не наблюдается ни малейшего просвета. Подтверждением тому стало решение международной федерации о пропуске сборными России и Белоруссии сезона-2024/25.

«В ходе одного из своих регулярных заседаний совет IIHF рассмотрел текущие риски безопасности, связанные с возвращением сборных и клубов России и Белоруссии на соревнования. На основании тщательного анализа совет пришёл к выводу, что возвращение этих команд в состав участников турниров IIHF пока небезопасно», — говорится в документе.

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В международной федерации сообщили, что будут следить за ситуацией и в мае 2025-го решат, вернутся ли национальные команды в сезоне-2025/26.

При этом Игры-2026 проходят как бы отдельной строкой. Глава федерации Люк Тардиф заявил, что окончательный вердикт по ним будет вынесен в феврале-марте следующего года. Он призвал не связывать судьбу отечественной сборной с какими-либо другими договорённостями.

«Когда IIHF достигала соглашения по Олимпиаде с НХЛ, вопрос России и Белоруссии даже не поднимался. Это не зависит ни от НХЛ, ни от МОК. Это исключительно решение IIHF», — цитирует функционера «Матч ТВ».

Отдельные представители европейских государств даже успели порадоваться вердикту. Так, председатель Федерации хоккея Швеции Андерс Ларссон поддержал продление ограничений и счёл его абсолютно необходимым в сложившейся ситуации.

В ФХР, напротив, назвали санкции дискриминационными и не исключили лоббирования подобного шага конкурентами, не желающими возвращения сильного соперника.

«Заседание Совета IIHF проходило без участия представителей России... Не встречают понимания и аргументы о «безопасности» — параллельно с отстранением России и Белоруссии в международных турнирах продолжают участвовать сборные стран, ведущих вооружённые конфликты», — говорится в Telegram-канале ФХР.

Хотя один россиянин на заседании всё же находился. Речь о входящем в состав совета организации Павле Буре. Однако, по признанию чемпиона мира и Европы, как только началось обсуждение соответствующей темы, его просто отключили от онлайн-связи.

«О допуске на Олимпиаду будут говорить на совещании IIHF весной 2025-го. Скорее всего, меня снова не допустят к дискуссии. Россию в такие моменты постоянно лишают права голоса... Дискуссии тут просто нет», — посетовал он.

Разочарование случившимся выразил и президент КХЛ Алексей Морозов. Он подчеркнул, что участие отечественной национальной команды значительно повышало уровень турниров. Другой ключевой проблемой в сложившихся обстоятельствах менеджер считает отсутствие возможности для талантливой молодёжи проявить себя.

«Для молодых игроков МЧМ стал отличным шансом заявить о себе на весь мир, а для стран — показать, чья школа будет лидировать в мировом хоккее ближайшие годы. Остаётся только надеяться, что несправедливость исправят и IIHF найдёт варианты для выступления нашей и белорусской сборных на первенстве планеты», — цитирует Морозова «Чемпионат».

Отреагировали на продление ограничений и в Госдуме. Председатель комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв остался разочарован и возмущён формулировкой, на которую указали в IIHF — сложности в обеспечении безопасности.

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«У нас много хоккеистов в НХЛ, в недружественных странах, они там спокойно выступают и являются звёздами. Увы, это решение не в пользу отечественного хоккея... Не надо впадать в панику. Нужно вести диалог с федерацией, чтобы отстаивать интересы наших и белорусских атлетов. Чтобы они как можно быстрее вернулись на международную арену», — отметил Свищёв.

В мире отечественного хоккея вердикт IIHF также вызвал негодование. Например, бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков предположил, что в вышестоящей инстанции ждут отмашки из-за океана, а она пока не поступила. Вместе с тем он выразил надежду, что участие россиян в ОИ-2026 продавит НХЛ.

Другой экс-наставник национальной команды Владимир Плющев не увидел в случившемся ничего сенсационного.

«Сложно ожидать другого от людей, действующих по указке. Но рано загадывать, допустят ли нас до Олимпиады. Там меняется настроение от температуры... Не надо от них ничего ждать, нужно заниматься своими делами», — подчеркнул специалист.

Полностью согласился с ним и чемпион мира Максим Сушинский. «Это было ожидаемо на 100%. Что изменилось по сравнению с прошлым годом? Ничего. Здесь же может в любой момент что-то произойти. Сегодня так, а завтра — по-другому. То есть как скажут им сверху, так они и поменяют своё отношение... Не в спорте дело», — цитирует его «Матч ТВ».

А бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин не исключил версии ФХР с лоббированием недопуска европейскими конкурентами.

«Понятно, что финны и шведы радуются. Но отстранение всё равно закончится, мы вернёмся. Самое главное, у нас растёт молодёжь, есть хорошее поколение. В первую очередь жалко их, ребят лишают возможности проявить себя на международном уровне. Но мы заложники этой ситуации. Надеюсь, всё исправится и мы будем играть», — заявил Артюхин.

Наконец, как обычно, предельно жёстко высказался двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

«Нам надо терпеть и ждать. Это решение — чистая политика, заговор. Они негодяи. Смешали всё самое чистое, что было в спорте, с политикой. То, что они закладывали в основах развития спорта, сами же и порушили. Но мы рабами никогда не будем, это не в крови русского народа. Поэтому деваться нам некуда — мы победим», — отметил он в разговоре с РИА Новости.