Назаров — о решении IIHF: в Европе адекватным остался только рабочий класс

Российский тренер Андрей Назаров высказался о решении Международной федерации хоккея (IIHF) отстранить сборные России и Беларуси от международных турниров на сезон-2024/25.

«Решение ожидаемое. Ощущение, что во всей Европе адекватным остался только рабочий класс. Нужно попросить бастующих во Франции и Германии фермеров, чтобы они приехали к штаб-квартире IIHF в Цюрихе и высыпали перед входом пару грузовиков навоза», — цитирует Назарова «Чемпионат».

Накануне стало известно, что IIHF не допустила сборные России и Белоруссии до участия в турнирах под своей эгидой в сезоне-2024/25. Уточняется, что решение было принято по соображениям безопасности.

Россия была отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Ранее Рене Фазель заявил, что Россию нужно вернуть на международные соревнования вслед за Израилем.