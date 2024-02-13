Назаров — о решении IIHF: в Европе адекватным остался только рабочий класс
- РИА Новости
«Решение ожидаемое. Ощущение, что во всей Европе адекватным остался только рабочий класс. Нужно попросить бастующих во Франции и Германии фермеров, чтобы они приехали к штаб-квартире IIHF в Цюрихе и высыпали перед входом пару грузовиков навоза», — цитирует Назарова «Чемпионат».
Накануне стало известно, что IIHF не допустила сборные России и Белоруссии до участия в турнирах под своей эгидой в сезоне-2024/25. Уточняется, что решение было принято по соображениям безопасности.
Россия была отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине.
Ранее Рене Фазель заявил, что Россию нужно вернуть на международные соревнования вслед за Израилем.