Антироссийская повестка: в РФ не оставили без внимания очередное заявление Гашека

Легендарный хоккейный голкипер Доминик Гашек вновь обратил на себя внимание резкими высказываниями в адрес российских спортсменов. По его мнению, появление Александра Овечкина и его соотечественников на льду в США и Канаде — это реклама РФ, поэтому НХЛ должна выплачивать Украине по $2—4 млрд за каждый сезон. Хоккейные эксперты после этого заявления усомнились в психическом здоровье двукратного обладателя Кубка Стэнли. Экс-наставник национальной команды Владимир Плющев предположил, что чех не оставляет попыток влезть в политику, а бывший нападающий СКА Максим Рыбин выразил уверенность, что никто уже не воспринимает слова Гашека всерьёз.

Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройта» Доминик Гашек продолжает делать громкие заявления о российских и белорусских спортсменах, призывая международные организации, в частности НХЛ, отстранить атлетов от участия во всех соревнованиях.

На этот раз поводом для резкого выпада стало интервью Александра Овечкина. Капитан «Кэпиталз» в разговоре с «Известиями» отметил, что его «не сильно интересуют» высказывания бывшего вратаря сборной Чехии в информационном пространстве.

«Клубы НХЛ выбирают игроков по навыкам и способностям, а не по национальности», — сказал нападающий.

Для Гашека это стало очередным поводом напомнить о себе. В комментарии «Матч ТВ» он назвал появление Александра и его соотечественников на льду в США и Канаде пиаром России (в прошлом чемпионате НХЛ выступали 50 полевых игроков и 12 голкиперов из РФ).

«За каждый сезон такой российской рекламы НХЛ обязана платить по $2—4 млрд Украине», — добавил Гашек.

К слову, к Овечкину у чеха особая нелюбовь, поскольку форвард никогда не скрывал общения с президентом РФ Владимиром Путиным и не собирается удалять фотографии с ним в социальных сетях.

В России резко отреагировали на очередное предложение Гашека. Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв предложил всем поклонникам бывшего игрока оплатить ему лечение в психиатрической лечебнице.

«Гашек остался в памяти всех россиян как один из величайших хоккеистов, за что его всегда будут помнить. Однако сегодняшние высказывания чеха просто не укладываются в рамки здравого смысла. Уверен, всем поклонникам Доминика можно предложить сообща оплатить ему лечение в одной из психиатрических лечебниц в нашей стране. В России прекрасно развита подобная медицина. Даже представителям НХЛ будет легче перевести деньги на его лечение, чем объяснять, почему такое для них неприемлемо», — заявил Свищёв в разговоре с RT.

«К сожалению, человек сейчас пытается пиариться за счёт таких высказываний и вообще не думает о последствиях для репутации. Он просто не может пережить собственную невостребованность. Я бы посоветовал Гашеку заняться тренерской деятельностью и передавать свой колоссальный опыт молодым хоккеистам. Уверен, у него отлично получится. А не топить себя как неумелого человека в политике за счёт откровенного бреда», — добавил депутат.

Усомнился в психическом здоровье чеха и бывший нападающий СКА Максим Рыбин. Он играл против голкипера в КХЛ, когда тот выступал за «Спартак» в сезоне-2010/11.

«Очевидно, Гашек просто сошёл с ума. Уверен, его даже не волнуют проблемы на Украине. Его главное желание сейчас — постараться пролезть в политические круги Чехии. Нормальные люди его больше не воспринимают. Даже НХЛ не отнесётся к этим выкрикам серьёзно, как и весь здравый мир», — отметил собеседник RT.

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Бывший наставник национальной команды Владимир Плющев также объяснил высказывания Гашека «отчаянной попыткой влезть в политику». Напомним, в августе стало известно, что он может стать сенатором от правоцентристской партии TOP 09. Двукратный обладатель Кубка Стэнли будет участвовать в выборах в 2024 году.

«Он неинтересен в Чехии, неинтересен в НХЛ. Его достижения в прошлом уже забываются людьми, а остатки репутации бездарно им разбазариваются. Даже среди самих чехов начинается отвращение к нему», — добавил Плющев.

В свою очередь, заслуженный тренер РФ Юрий Новиков посоветовал Гашеку приехать в Россию. По мнению специалиста, это помогло бы убрать резкость в заявлениях бывшего голкипера.

«Он позиционирует себя политиком с антироссийской позицией. Все его последние слова носят сугубо политический характер. Но теперь он ещё выдвигает какие-то невообразимые требования, которые не делают ему чести в глазах людей. Доминика давно уже никто не слушает, пусть сам он этого и не видит. Посоветовал бы чеху лично приехать в Россию и прояснить ситуацию со всеми. Доминик — прославленный вратарь, которого у нас любили и которого продолжают уважать как выдающегося хоккеиста», — отметил собеседник RT.