Гашек отреагировал на депортацию российской теннисистки из Чехии
- AFP
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«Отлично. Теперь я «просто» прошу, чтобы не было недопонимания, МВД Чехии выступило с чётким заявлением, что если российские или белорусские спортсмены въедут в страну, они будут немедленно депортированы», — написал Гашек в социальных сетях.
28 июня правительство Чехии согласилось с предложением Министерства образования запретить российским спортсменам выступать на соревнованиях на территории страны, а также ввело запрет для своих сборных выступать на территории России.
Ранее сообщалось, что Чехия отказала во въезде российской теннисистке для участия в турнире в Праге.