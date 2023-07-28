Гашек отреагировал на депортацию российской теннисистки из Чехии

Двукратный обладатель Кубка Стэнли, бывший вратарь сборной Чехии Доминик Гашек высказался о депортации российской теннисистки из страны.

«Отлично. Теперь я «просто» прошу, чтобы не было недопонимания, МВД Чехии выступило с чётким заявлением, что если российские или белорусские спортсмены въедут в страну, они будут немедленно депортированы», — написал Гашек в социальных сетях.

28 июня правительство Чехии согласилось с предложением Министерства образования запретить российским спортсменам выступать на соревнованиях на территории страны, а также ввело запрет для своих сборных выступать на территории России.

Ранее сообщалось, что Чехия отказала во въезде российской теннисистке для участия в турнире в Праге.