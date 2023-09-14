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Гашек: НХЛ обязана платить Украине $2—4 млрд за то, что в лиге играют россияне

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Олимпийский чемпион по хоккею Доминик Гашек прокомментировал слова нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина о том, что его не интересуют заявления чеха.
Гашек: НХЛ обязана платить Украине $2—4 млрд за то, что в лиге играют россияне
  • AP

«Александр Овечкин в НХЛ представляет свою страну, является рекламой России. За каждый сезон такой российской рекламы НХЛ обязана платить по $2—4 млрд Украине», — приводит слова Гашека «Матч ТВ».

В феврале 2022 года 58-летний чех призывал НХЛ приостановить действие контрактов российских хоккеистов из-за ситуации на Украине. Летом того же года экс-вратарь предлагал сажать чехов в тюрьму на 15 лет за работу в России.

Гашек является олимпийским чемпионом 1998 года и двукратным обладателем Кубка Стэнли. В сезоне-2010/11 он выступал за московский «Спартак».

Ранее Гашек осудил приезд российских футболистов «Тобола» в Чехию на матч Лиги конференций.

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