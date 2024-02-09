Казахстан и Франция подали заявки на проведение чемпионата мира по хоккею — 2028

Казахстан и Франция приняли решение подать заявки на проведение чемпионата мира 2028 года.

Об этом сообщается в документе на официальном сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

В заявке Казахстана в качестве мест проведения турнира значатся Астана и Алма-Ата. У Франции — Париж и Лион.

Мундиаль в 2024 году пройдёт в Праге и Остраве (Чехия) с 10 по 26 мая.

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