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Казахстан и Франция подали заявки на проведение чемпионата мира по хоккею — 2028

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Казахстан и Франция приняли решение подать заявки на проведение чемпионата мира 2028 года.
Казахстан и Франция подали заявки на проведение чемпионата мира по хоккею — 2028
  • Gettyimages.ru
  • © Grant Faint

Об этом сообщается в документе на официальном сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

В заявке Казахстана в качестве мест проведения турнира значатся Астана и Алма-Ата. У Франции — Париж и Лион.

Мундиаль в 2024 году пройдёт в Праге и Остраве (Чехия) с 10 по 26 мая. 

IIHF отстранила россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее Фазель заявил, что Россию нужно вернуть на международные соревнования.

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