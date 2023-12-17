Эффектная точка: сборная «Россия 25» обыграла команду Казахстана и завоевала Кубок Первого канала по хоккею

Сборная «Россия 25» обыграла команду Казахстана в заключительном матче Кубка Первого канала и впервые с 2020-го выиграла домашний турнир. Хозяева позволили сопернику открыть счёт на седьмой минуте, но быстро восстановили статус-кво усилиями Ильи Сафонова. На старте второго периода ситуация повторилась. Но на гол Адиля Бекетаева подопечные Романа Ротенберга ответили уже не одним точным броском, а тремя — с интервалом в 266 секунд отличились Василий Глотов, Максим Соркин и Валентин Зыков. Последний же в третьем игровом отрезке оформил дубль и поставил точку.

Заключительный матч Кубка Первого канала между «Россией 25» и Казахстаном фактически превратился в финальный. И хозяева имели отличную возможность вернуть себе трофей после неудачи в прошлом году, когда первое место сенсационно заняла Белоруссия.

Подопечные Романа Ротенберга сначала оказались сильнее «Звёзд и ВХЛ», а затем в концовке дожали соседей и имели в активе четыре очка. Оппоненты же сперва разгромно уступили Белоруссии, а потом взяли верх над другим отечественным коллективом.

Таким образом, задача, стоящая перед россиянами, была предельно проста — не проиграть в основное время. В таком случае они оставались на вершине таблицы без подсчёта дополнительных показателей. К тому же подарок им сделали «Звёзды и ВХЛ», утром в овертайме дожавшие дружину Константина Кольцова. Таким образом, последняя лишилась возможность включиться в разборки за титул.

Также тренерский штаб не обошёлся без перестановок в составе, хотя они оказались не такими глобальными как накануне и в основном касались линии обороны. Однако, например, даже в заявку не попал Василий Атанасов, получивший повреждение головы. Зато вернулся в строй защитник Богдан Конюшков.

Стартовый период традиционно получился для хозяев непростым. Они активно начали его и при первой удобной возможности доводили дело до броска. Например, Никита Гребёнкин опасно щёлкнул со входа в зону. А чуть позже Никита Бояркин выловил шайбу после выстрела верхом в исполнении Никиты Коростелёва.

Но в целом гости оборонялись спокойно и не позволяли оппонентам создавать по-настоящему опасные моменты. Более того, они действовали всё смелее. Их контрвыпады смотрелись куда интереснее. И Никите Серебрякову уже в дебюте приходилось неоднократно выручать партнёров.

А на седьмой минуте Казахстан вовсе открыл счёт. Таким образом, «Россия 25» позволила визави отличиться первыми во всех трёх встречах турнира. Сработала тактика Галыма Мамбеталиева. Его подопечные совершили отбор в средней зоне и убежали вперёд. Артур Гатиятов протащил шайбу и выполнил передачу на Никиту Михайлиса. А тот из-под защитника отправил её в дальний с небольшим рикошетом.

Пропустив, отечественный коллектив вынужден был ещё больше раскрываться. Хоккеисты пытались много перемещаться на чужой половине, запутывая оппонентов. Создавался и трафик на пятаке, чтобы помешать Бояркину. В целом соседи продолжали защищаться дисциплинированно, но их подвели удаления.

В середине периода они более чем на минуту остались втроём против пятерых россиян. Увы, реализовать двойное большинство не удалось, но вчетвером казахстанцы всё же позволили дружине Ротенберга восстановить равновесие. И как раз соавтором гола выступил Конюшков. После его мощного наброса Илья Сафонов грамотно подставил клюшку на пятаке, и от неё снаряд залетел под перекладину. В последствие «Россия 25» ещё раз оказалась в большинстве, а позже Александр Елесин ударил соперника нападающего коленом, но счёт на табло не изменился.

Зато второй отрезок опять начался с холодного душа для хозяев. На исходе большинства Казахстан неожиданно повёл. Причём ничто не предвещало беды, когда Адиль Бекетаев решился на щелчок на 28-й секунде почти от синей линии. Серебряков имел возможность среагировать, но Марат Хайруллин неудачно подставил клюшку, и от неё снаряд, поменяв направление, залетел в сетку.

Какое-то время отечественным хоккеистам понадобилось, чтобы прийти в себя, хотя они неоднократно оказывались в положении отыгрывающихся. У них с трудом получалось проникать в чужую зону и придумывать остроту. Высокие защитники соперников с длинными клюшками грамотно перекрывали все подходы. Да и Бояркин на последнем рубеже действовал выше всяких похвал.

Если и удавалось создавать моменты, то исключительно благодаря индивидуальному мастерству отдельных исполнителей. Например, Илья Карпухин с финтом вырвался на оперативный простор, упал, успел встать и бросил с близкой дистанции. Снаряд от шлема вратаря угодил в перекладину.

Но всё-таки ровно на экваторе противостояния подопечные Ротенберга сравняли счёт. И вновь партнёров выручил Василий Глотов, который грамотно подставил крюк после наброса Валентина Зыкова. Произошедшее полностью деморализовало гостей. Они прижались к собственным воротам и принялись панически отбиваться. Россияне, напротив, на правах фаворитов комбинировали и не позволяли оппонентам смениться.

Не прошло и трёх минут, как хозяева впервые вышли вперёд. Илья Сафонов совершил сольный проход, но с двух попыток не сумел пробить Бояркина. Зато сделал это набежавший Максим Соркин. А вскоре грамотно на добивании сыграл Зыков. Хайруллин попытался забросить с нулевого угла, объехав ворота, но не смог перехитрить голкипера, зато довершил начатое партнёр. Казахстанцы окончательно посыпались и лишь чудом больше не пропустили до перерыва.

Окончательно всё стало понятно, когда спустя две минуты после старта заключительного отрезка Зыков оформил дубль. Нападающий СКА оказался первым на добивании после сейва Бояркина коньком.

При таком счёте было очевидно, что интрига практически мертва, и хоккеисты спокойно доигрывали. Однако россияне всё же стремились довести дело до разгрома. Особенно усердствовал мечтающий о хет-трике Зыков. В одном из эпизодов он самостоятельно совершил отбор в чужой зоне, сблизился с вратарём, но бросил прямо в него.

Несмотря на итоговый результат, Бояркина смело можно назвать лучшим в составе соперника. Если бы не он, разрыв оказался бы крупнее. Например, Артём Сергеев оказался прямо перед ним на пятаке, но Никита сел на шпагат и не позволил протолкнуть снаряд в сетку. Позже он справился с мощным щелчком Толчинского из правого круга.

Казахстанцы практически прекратили сопротивление и больше не сумели огорчить Серебрякова, хотя дважды оказались в большинстве.

Таким образом, сборная России одержала первую с 2020-го победу на Кубке Первого канала. Ведь в 2021-м, когда он ещё являлся частью Евротура, позволила опередить себя в таблице Финляндии. На этот раз подопечные Ротенберга, наконец, реваншировалась перед поклонниками.

А вот «Звёзды и ВХЛ», как уже говорилось, неожиданно отобрали очки у Белоруссии. Хотя начался матч для них неудачно. Уже на первой минуте Игорь Мартынов открыл счёт. Но подопечные Николая Воеводина не только моментально восстановили равновесие, но и вышли вперёд. Отличились Матвей Кабуш и Иван Зинченко. К тому же сдали нервы у Даниила Бокуна, который сначала столкнулся с судьёй, а затем ткнул его клюшкой в бок. За это атлета удалили до конца игры.

Не успели команды вернуться из раздевалок, как Владислав Ерёменко реализовал большинство. Ответ россиян опять получился стремительным. Буквально в следующей атаке Арсений Грицюк замкнул прострел Матвея Заседы. А спустя 57 секунд Игорь Швырёв мощно зарядил со средней в неравных составах — 4:2.

Однако соседи быстро сократили отставание усилиями Василия Филяева. Развязка же наступила незадолго до окончания основного времени, когда Всеволод Альметкин нарушил правила и отправился на скамейку. В сложный момент Матвей Сушко реализовал большинство и перевёл противостояние в овертайм.

К счастью, там удача улыбнулась отечественным хоккеистам. Белорусы сняли голкипера, но лишь поплатились за это. Грицюк поразил пустой створ. В отчётном поединке он оформил дубль и набрал три очка.