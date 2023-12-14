Непростой старт: сборная «Россия 25» обыграла команду «Звёзды и ВХЛ» на Кубке Первого канала по хоккею

Сборная «Россия 25» одержала волевую победу над «Звёздами и ВХЛ» в стартовом матче Кубка Первого канала. На протяжении двух периодов соперник ни в чём не уступал номинальным хозяевам, а Глеб Петров даже открыл счёт. Однако Василий Глотов достаточно быстро восстановил равновесие. Подопечные Романа Ротенберга сломили сопротивление соперника после перерыва, когда отличились трижды за 2,5 минуты стараниями Михаила Воробьёва, Максима Соркина и Марата Хайруллина. В концовке матча последний поразил пустые ворота и оформил дубль.

Сборная РФ по хоккею, носящая в настоящий момент название «Россия 25», не так часто имеет возможность выступать на международном уровне. А потому традиционный Кубок Первого канала стал для неё отличной возможностью проверить свои силы.

В последний раз национальная команда собиралась ещё в мае, когда провела большой тур по городам страны. Тогда её соперниками стали сборные Белоруссии и Казахстана. Они же приехали в Санкт-Петербург и сейчас. Планировался также визит команды Китая, но представители Поднебесной отказались, сославшись на запрет Министерства спорта государства.

«Это всё, что они нам сказали. Мы не знаем про конкретный запрет играть с Россией. Другой информации у нас нет», — посетовал наставник хозяев Роман Ротенберг.

Вакантное место заняла сборная ВХЛ, составленная из сильнейших игроков Всероссийской хоккейной лиги и усиленная некоторыми талантливыми молодыми исполнителями клубов КХЛ вроде Арсения Грицюка и Марата Хуснутдинова. И именно матчем с ней «Красной машине» предстояло открывать турнир.

При этом тренерский штаб не получил всех игроков, которых вызвал в Северную столицу. По разным причинам не прибыли Никита Коваленко, Матвей Мичков и Даниил Исаев. Но куда больше шума наделал отказ от поездки на Кубок Первого канала двух ведущих форвардов «Спартака» Николая Голдобина и Павла Порядина. Рулевой москвичей Алексей Жамнов объяснил это проблемами со здоровьем, хотя оба приняли участие в Матче звёзд КХЛ, и напомнил, что «Россия 25», по сути, не является сборной.

«Если бы впереди был чемпионат мира, то игроки обязаны были прибыть в расположение национальной команды России и получить заключение у врачей сборной, но сейчас ситуация иная», — цитирует тренера «Чемпионат».

Ротенберг же посоветовал узнавать о причинах произошедшего у коллеги и подчеркнул, что ему крайне важно, чтобы у подопечных горели глаза.

«В первую очередь должно быть желание у людей выступать за сборную, в сердце должна быть любовь к России. У всех ребят, которые сейчас с нами, горят глаза. Никого из них не надо заставлять», — заверил он.

Казалось, его подопечные будут иметь ощутимое преимущество в противостоянии с уступающим в классе оппонентом. На деле команда «Звёзды и ВХЛ» провела очень достойный стартовый период. Поначалу они несколько тушевались и заработали два удаления. И Арсений Коромыслов, и Иван Выдренков отправились на скамейку за подножку.

Но номинальные гости оборонялись спокойно и дисциплинированно и выстояли четыре минуты в меньшинстве. Хотя без опасных щелчков не обходилось, но выше всяких похвал действовал Егор Назаров. Невысокий вратарь «Рубина» проявлял удивительную реакцию и скорость. Он классно перемещался по «ленточке» и не позволял себя перехитрить. Вдобавок он сразу пытался фиксировать шайбу, не давая возможности для повторных бросков. Да и партнёры аккуратно «чистили» пятак.

А при каждой удобной возможности коллектив Николая Воеводина организовывал быстрые контрвыпады. Особенно активен был Арсений Грицюк. Нападающий, не получающий достаточно практики в СКА в нынешнем сезоне, изо всех сил стремился доказать Ротенбергу, что заслуживает больше доверия. Именно он упустил самый явный шанс отличиться в составе своей команды. После перевода от партнёра Арсений бросал из правого круга, но Никита Серебряков успел выловить снаряд ловушкой.

«Россия 25» была всё же ближе к голу. Чего стоит хотя бы эпизод, когда Сергей Толчинский убежал на рандеву с Назаровым по правому борту и бросил чуть выше ворот. А незадолго до перерыва Егор чудом парировал щелчок в упор Максима Соркина, воспользовавшегося пасом из-за лицевой. Всего вратарь в первом отрезке совершил 12 сейвов.

В начале второго периода фаворит и вовсе пропустил. Хотя ничто не предвещало беды и складывалось впечатление, что номинальные хозяева вот-вот забьют. После броска Никиты Коростелёва шайба облизнула крестовину. Затем Назаров совершил очередное чудо, справившись с выстрелом Александра Никишина. В довершение всех бед правила опять нарушил Коромыслов. Но «Россия 25» в третий раз не сумела отличиться в неравных составах.

Зато не успел пятый хоккеист вернуться на площадку, как «Звёзды и ВХЛ» убежали в стремительную атаку. Матвей Кабуш протащил шайбу в чужую зону, издевательски обыграл защитника и с неудобной руки выполнил пас на пустые ворота Глебу Петрову. Пожалуй, мало кто на трибунах предсказывал такое развитие событий.

Понимая, что ситуация становится непростой, подопечные Ротенберга упростили игру. Вместо многоходовых комбинаций они принялись набрасывать шайбу на чужой пятак в надежде на подставление со стороны партнёров. Очень активен был Никишин, который успевал как отрабатывать в обороне, записывая себе в актив один силовой приём за другим, так и подключаться вперёд и демонстрировать фирменный щелчок.

В конечном итоге эта тактика сработала. Однако в эпизоде с ответным голом всё решило всё-таки индивидуальное мастерство. Прохор Полтапов сделал потрясающую тонкую передачу в левый круг Василию Глотову, и тот бросил точно между щитков Назарову.

Ещё до перерыва «Россия 25» вполне могла вырваться вперёд. Например, Александр Елесин угодил в перекладину. По-прежнему выручал соперников Назаров, который, несмотря на серьёзное давление, действовал спокойно и совершил ещё 14 сейвов.

Тем неожиданней оказался провал «Звёзд и ВХЛ» на старте заключительного отрезка. За 2,5 минуты они умудрились пропустить трижды и оказались в незавидном положении. 22 секунд коллективу Ротенберга хватило, чтобы повести в счёте. Вызванный в сборную в последний момент Никита Гребёнкин поборолся за шайбу у борта и переадресовал её Толчинскому. А тот нашёл на противоположном краю одинокого Михаила Воробьёва. Форвард красиво обыграл Назарова на паузе и поразил пустой створ.

Следом хозяева совершили отбор за чужими воротами, и Илья Сафонов сделал передачу Соркину, а тот сходу отправил шайбу в ближний угол. Тут же абсолютно ненужный фол в атаке допустил Кирилл Танков. И если до этого «России 25» не удавалось наладить игру в большинстве, то теперь реализовать его вышло почти моментально. Отличился Марат Хайрулллин. Тут же Воеводин снял Назарова и бросил вместо него в бой Сергея Мурашова, который, забегая вперёд, не пропустил.

К чести гостей, они не опустили рук, а бросились в атаку, тогда как оппоненты явно расслабились. В итоге в третьем периоде «Звёзды и ВХЛ» даже перебросали соперников — 11 против 10. Но выше всяких похвал действовал Серебряков, совершавший сейв за сейвом. Подвёл партнёров опытный Толчинский, на ровном месте отмахнувшийся от оппонента и получивший две минуты. Теперь уже чёрные быстро отличились в неравных составах благодаря броску Матвея Заседы. Более того, вскоре супермомент упустил Коромыслов. Он вырвался почти на рандеву с Серебряковым, обошёл его, но не сумел протолкнуть шайбу в створ.

Тревожно стало и когда Елесин отправился на скамейку за 4,5 минуты до сирены. Но на этот раз номинальные хозяева образцово отработали в меньшинстве. А в концовке, когда Воеводин снял голкипера, пустые ворота поразил оформивший дубль Хайруллин.

Таким образом, «Россия 25» начала Кубок Первого канала с непростой победы над «Звёздами и ВХЛ». В следующем матче 16 декабря она померится силами с Белоруссией. Вторая же отечественная команда проэкзаменует Казахстан.