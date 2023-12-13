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Атанасов рассказал о советах Ларионова после вызова в сборную «Россия 25» на Кубок Первого канала

Атанасов: Ларионов посоветовал запомнить первый вызов в сборную

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Нападающий нижегородского «Торпедо» Василий Атанасов ответил, получал ли он советы от главного тренера команды Игоря Ларионова после вызова в сборную «Россия 25» на Кубок Первого канала по хоккею.
Атанасов рассказал о советах Ларионова после вызова в сборную «Россия 25» на Кубок Первого канала
  • Gettyimages.ru

«Да, конечно. Он сказал, чтобы я наслаждался моментом, ведь это мой первый вызов в сборную. Посоветовал запомнить это крутое время», — передаёт слова Атанасова корреспондент RT.

Также нападающий поделился впечатлениями от атмосферы в Санкт-Петербурге, где пройдёт турнир.

«Я в Питере десять лет жил, давно успел прочувствовать атмосферу. (Смеётся.) Со всеми увиделся, всё круто», — сказал он.

Кубок Первого канала по хоккею пройдёт с 14 по 17 декабря. Помимо сборной «Россия 25», участие в турнире примут команды Белоруссии, Казахстана, а также команда «Звёзды и ВХЛ», составленная из игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ).

Ранее главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг ответил, почему игроки московского «Спартака» Павел Порядин и Николай Голдобин не примут участия в Кубке Первого канала по хоккею.

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