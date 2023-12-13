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Ротенберг призвал обращаться в «Спартак» по вопросу отсутствия в сборной Голдобина с Порядиным

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Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг ответил на вопрос, почему игроки московского «Спартака» Павел Порядин и Николай Голдобин не примут участия в Кубке Первого канала по хоккею.
Ротенберг призвал обращаться в «Спартак» по вопросу отсутствия в сборной Голдобина с Порядиным
  • Gettyimages.ru

«Надо у «Спартака» спрашивать, почему в сборной нет Порядина с Голдобиным. Но нужно понимать, что прежде всего — это желание каждого игрока выступать за сборную страны. В сердце любовь к России — это самое главное», — передаёт слова Ротенберга корреспондент RT.

По мнению тренера, не надо заставлять игроков выступать за национальную команду.

«Коля Коваленко мне лично позвонил, Исаев — тоже, который не смог по состоянию здоровья приехать», — сказал он.

Кубок Первого канала по хоккею пройдёт в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря. Помимо сборной «Россия 25», участие в турнире примут команды Белоруссии, Казахстана, а также «Звёзды и ВХЛ», составленная из игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ).

Ранее Ротенберг заявил, что Министерство спорта Китая запретило национальной сборной участие в Кубке Первого канала.

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