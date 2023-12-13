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Ротенберг: Министерство спорта Китая запретило сборной участие в Кубке Первого канала

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Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг объяснил отсутствие национальной команды Китая на Кубке Первого канала по хоккею.
Ротенберг: Министерство спорта Китая запретило сборной участие в Кубке Первого канала
  • Gettyimages.ru

«Пришло письмо, что Министерство спорта Китая запретило сборной участие в Кубке Первого канала. Больше нам ничего не известно», — передаёт слова Ротенберга корреспондент RT.

Кубок Первого канала по хоккею пройдёт в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря. Помимо сборной «Россия 25», участие в турнире примут команды Белоруссии, Казахстана, а также «Звёзды и ВХЛ», составленная из игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ).

Ранее стали известны сочетания звеньев сборной «Россия 25» на тренировке.

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