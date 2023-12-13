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Стали известны сочетания звеньев сборной «Россия 25» на тренировке

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Стали известны сочетания звеньев сборной «Россия 25» на тренировке перед предстоящим турниром на Кубок Первого канала.
Стали известны сочетания звеньев сборной «Россия 25» на тренировке
  • Gettyimages.ru

В первой группе тренировались Никита Серебряков и Сергей Иванов (вратари), Толчинский — Воробьёв — Соркин, Никишин — Земчёнок; Зыков — Глотов — Хайруллин, Лямкин — Елесин; Атанасов — Сафонов — Шабанов, Карпухин — Сергеев; Дыняк — Бардаков — Полтапов, Федотов — Конюшков.

Во второй группе — вратари Артемий Плешков и Евгений Волохин, нападающие Никита Коростелёв, Андрей Чивилёв, Николай Поляков и Никита Гребёнкин, защитники Тимофей Давыдов и Никита Смирнов.

Кубок Первого канала пройдёт в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря. В этом году за трофей поспорят сборная «Россия 25», команда «Звёзды и ВХЛ», а также сборные Беларуси и Казахстана.

Ранее сообщалось, что нападающие московского «Спартака» Павел Порядин и Николай Голдобин не примут участие в Кубке Первого канала по хоккею.

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