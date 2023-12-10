ТАСС: Голдобин и Порядин пропустят Кубок Первого канала по хоккею

Нападающие московского «Спартака» Павел Порядин и Николай Голдобин не примут участие в Кубке Первого канала по хоккею.

«Порядин и Голдобин не смогут сыграть на Кубке Первого канала», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Оба форварда входят в состав команды «Россия 25».

Голдобин занимает второе место в списке бомбардиров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2023/24. На счету форварда 26 шайб и 28 результативных передач.

Кубок Первого канала пройдёт в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря.

Ранее Алексей Жамнов заявил, что Матч звёзд — это разгрузка для хоккеистов «Спартака».