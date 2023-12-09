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Жамнов заявил, что Матч звёзд — это разгрузка для хоккеистов «Спартака»

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Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов сообщил, что перерыв на Матч звёзд в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) подоспел вовремя для красно-белых.

«Это разгрузка для всех. Есть возможность отвлечься от всего: от перелётов, нагрузок. Ребята могут побольше побыть со своими семьями, с друзьями, да и просто вздохнут», — цитирует Жамнова РИА Новости.

При этом он не признал, что в конце первой части чемпионата КХЛ у хоккеистов «Спартака» был физический спад.

«Было всё как день сурка: перелёты, раздевалки, тренировки, смена ледовых дворцов. Накапливается усталость, но больше не физическая, а психологическая. К тому же у ребят пошли травмы, болезни. Это неизбежно», — завершил Жамнов.

Матч звёзд КХЛ проходит 9 и 10 декабря в Санкт-Петербурге. Жамнов возглавляет сборную дивизиона Боброва, за которую выступают хоккеисты «Спартака» Николай Голдобин и Павел Порядин.

Ранее бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о своём участии в Матче звёзд КХЛ.

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