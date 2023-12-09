Мостовой — о выходе на лёд в Матче звёзд КХЛ: сказали взять форму

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о своём участии в Матче звёзд КХЛ.

«Нас самих держат в неведении относительно участия в Матче звёзд. То есть сказали взять форму, но детали не раскрыли: будут это конкурсы или же буллиты. Спасибо большое Диме Сычёву, что назвал меня лучшим хоккеистом, но самому судить о своей игре не слишком правильно. Просто я старше большинства ребят, с кем выхожу на лёд. Тому же Сычёву — 40, Роман Павлюченко — ещё младше. А мне уже 55. Будь я моложе лет на десять, смотрелся бы ещё ярче. Но я не жалуюсь», — заявил Мостовой RT.

Ранее сообщалось, что Аршавин намерен исполнить буллит в Матче звёзд КХЛ.