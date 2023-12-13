Никишин назначен капитаном сборной «Россия 25» на Кубке Первого канала

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг назвал капитана команды на Кубке Первого канала по хоккею.

«Капитаном сборной на Кубке Первого канала станет защитник Александр Никишин. Ассистенты — Александр Елесин, Марат Хайруллин, Илья Сафонов, Максим Соркин. Готовятся все», — написал тренер в своём Telegram-канале.

Кубок Первого канала по хоккею пройдёт в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря. Помимо сборной «Россия 25», участие в турнире примут команды Белоруссии, Казахстана, а также «Звёзды и ВХЛ», составленная из игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ).

Ранее Ротенберг ответил на вопрос, почему игроки московского «Спартака» Павел Порядин и Николай Голдобин не примут участия в Кубке Первого канала по хоккею.