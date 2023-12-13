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Никишин назначен капитаном сборной «Россия 25» на Кубке Первого канала

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Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг назвал капитана команды на Кубке Первого канала по хоккею.
Никишин назначен капитаном сборной «Россия 25» на Кубке Первого канала
  • РИА Новости

«Капитаном сборной на Кубке Первого канала станет защитник Александр Никишин. Ассистенты — Александр Елесин, Марат Хайруллин, Илья Сафонов, Максим Соркин. Готовятся все», — написал тренер в своём Telegram-канале.

Кубок Первого канала по хоккею пройдёт в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря. Помимо сборной «Россия 25», участие в турнире примут команды Белоруссии, Казахстана, а также «Звёзды и ВХЛ», составленная из игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ).

Ранее Ротенберг ответил на вопрос, почему игроки московского «Спартака» Павел Порядин и Николай Голдобин не примут участия в Кубке Первого канала по хоккею.

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