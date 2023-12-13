В Госдуме считают, что сборной Китая по хоккею стоило принять участие в Кубке Первого канала

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту России Дмитрий Свищёв отреагировал на запрет Министерства спорта Китая на участие национальной команды в Кубке Первого канала по хоккею.

«Я не владею точной информацией по этому поводу, но думаю, что отсутствие сборной Китая на Кубке Первого канала могло быть вызвано совершенно другими причинами, нежели запретом от Министерства спорта страны. Почему я делаю такие выводы? Во-первых, у нас большая программа развития спорта с участием спортсменов из двух стран. Во-вторых, у нас есть тесные деловые отношения из-за участия в БРИКС», — заявил Свищёв RT.

Депутат ответил, могли ли послужить причиной для отказа от участия в предстоящем турнире опасения Китая по поводу новых вспышек коронавируса в мире.

«Возможно. Но давайте признаем: Китай не входит в число лидеров мирового хоккея. Они могли бы и поддержать организаторов турнира из дружеских и партнёрских отношений. К тому же им было бы неплохо проверить себя на фоне таких участников, как Россия и Белоруссия», — добавил он.

Ранее депутат Госдумы РФ Светлана Журова призвала не искать политического подтекста в отказе Китая от участия в Кубке Первого канала.