Журова призвала не искать политического подтекста в отказе Китая от участия в Кубке Первого канала

Депутат Государственной думы РФ Светлана Журова отреагировала на запрет Министерства спорта Китая на участие национальной команды в Кубке Первого канала по хоккею.

«Не нужно пытаться разглядеть в этом конкретно политические причины, хотя подобная мысль станет первой, которая придёт в голову. Возможно, в Китае переживают за состояние здоровья своих спортсменов ввиду общемировой эпидемиологической обстановки.

Пандемия коронавируса сильно ударила по стране. До сих пор, чтобы попасть в Китай, надо сдавать ПЦР-тест. Во многих местах вновь начинают вводить масочный режим. Китайцы следят за ситуацией и лишний раз рисковать не будут. Пусть даже речь о таком важном для нас турнире, как Кубок Первого канала», — заявила Журова RT.

Ранее главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг объяснил отсутствие национальной команды Китая на Кубке Первого канала по хоккею.