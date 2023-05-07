Результативность Зыкова, аншлаги в Челябинске и 17 голов: сборная «Россия 25» одержала три победы в майском турне

Сборная «Россия 25» по хоккею успешно открыла майское турне. В первых матчах в Челябинске она одержала победы над Белоруссией с общим счётом 10:2. Главным героем встреч стал Валентин Зыков, забросивший четыре шайбы и дважды ассистировавший партнёрам. Отличиться удалось и 18-летнему Матвею Мичкову. В Казахстане подопечные Романа Ротенберга сначала не оставили шансов ведущим подготовку к чемпионату мира хозяевам благодаря дублю Никиты Полякова, заявленного на игру в качестве 13-го форварда, а затем неожиданно уступили Белоруссии в матче с 11 голами.

Создание новой сборной

Майский тур «России 25» изначально задумывался как замена чемпионату мира, ведь все привыкли, что в эти сроки она сражается за медали первенства планеты. О проведении турне стало известно в конце марта, а в апреле у команды появился главный тренер — наставник СКА Роман Ротенберг. Президент ФХР Владислав Третьяк объяснил такое решение умением специалиста развивать хоккеистов, которое он, по словам функционера, продемонстрировал в Санкт-Петербурге.

Данный проект стал продолжением прошлогодней идеи с Россией U25, которая изначально должна была сыграть на декабрьском Кубке Первого канала. В итоге организаторы заявили только главную сборную. На этот раз, несмотря на цифры в названии, никаких ограничений по возрасту предусмотрено не было, лишь предполагалось, что средний возраст составит 25 лет. Одной из главных задач сам рулевой видел демонстрацию красивого хоккея, способного вызвать симпатию у зрителей.

«Обсуждать всё остальное нет смысла. Всё зависит от нашей и моей личной работы, как было в этом сезоне. Мы должны показывать лучший хоккей советских традиций, который у нас в крови», — подчеркнул Ротенберг.

Не менее важно было подготовить хоккеистов к возможному возвращению на международные соревнования, хотя сейчас это представляется малореальным.

«Это время возможностей. Мы должны максимально хорошо подготовиться к следующему официальному матчу с Канадой. Мы все прекрасно понимаем, что однажды вернёмся. Это вопрос времени… Выйдем новорождёнными и покажем совсем другой уровень», — пообещал тренер.

В качестве соперников же выступили Белоруссия и ведущий подготовку к ЧМ в Латвии Казахстан.

Состав

Предполагалось, что Ротенберг вызовет в команду немало игроков СКА, однако реальность превзошла все ожидания. В первоначальную заявку попали 22 петербуржца. В окончательном списке их число сократилось до 19. Плюс чуть позже уехали Георгий Солянников и Александр Волков.

«Дело в том, что нужно выигрывать, а половина сейчас уже отдыхает. Кого вы соберёте? Это очень тяжело, у большинства травмы. Хорошо ещё, эти ребята есть. Нам побеждать надо. Вы хотите, чтобы мы уступили, как на Кубке Первого канала? Казахстан на чемпионат мира едет, вы обыграйте его молодёжной командой», — объяснил свой выбор тренер.

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При этом он не вызвал ни одного человека из ЦСКА и «Ак Барса», посетовав на их усталость после финала Кубка Гагарина. Зато приглашение получил один из самых талантливых юных игроков страны Матвей Мичков, который также успел поработать с Ротенбергом в СКА. В стане «России 25» он в 18 лет стал самым молодым.

При этом наставник подчеркнул, что в составе новой сборной по возможности должны выступать сильнейшие, и отметил, что вызвал всех, кто был способен выйти на лёд.

«Лично поговорю с каждым, и по ситуации будем решать. Не стану называть фамилии, но кто-то из списка даже операцию сделал. Конечно, мы его не станем тревожить. Но, слава богу, у нас есть ребята, которые были предупреждены, что не надо никуда улетать. Я им сказал: «Пока подождите. Важно быть патриотами и сыграть за сборную». Вы же сами понимаете, что такое май для хоккеиста», — подытожил специалист.

Впрочем, нашлось место и ярким представителям других клубов. Например, во вратарскую линию вошли великолепно проявившие себя в завершившемся плей-офф КХЛ Даниил Исаев и Никита Серебряков.

Болельщики

В ФХР также неоднократно подчёркивали, как важно в мае на волне интереса к хоккею после Кубка Гагарина предоставить возможность болельщикам посетить матчи сборной. Изначально предполагалось, что она должна провести по две встречи в Челябинске, Красноярске и Туле. Ещё по две игры должны были пройти в Минске и Астане.

«Жду праздника. Мы делаем его как тех городов, в которых будем играть, так и для самой сборной. Состав подобрался хороший, хотя и молодой. Это отличный опыт: ребята надевают майку «Россия», это вдохновляет. Даже когда речь идёт о товарищеском матче, у тебя совсем другое отношение, когда ты представляешь страну. Эти игры всё равно будут на победу», — заявлял Третьяк.

И первые поединки в Челябинске подтвердили правильность данной идеи. На обоих почти не осталось свободных мест, а болельщики не умолкая поддерживали «красную машину». В результате хоккеисты даже не ощущали, что участвуют в контрольном турнире.

«Сейчас такое время — нам без разницы, против кого мы будем играть. Все соскучились по матчам сборной, наше дело — показать хороший, красивый хоккей и выиграть эти матчи. В любом случае это плюс для зрителей», — признался капитан коллектива Марат Хуснутдинов.

Серия с Белоруссией

Сам турнир многие в шутку называют серией против Белоруссии, ведь с соседями в общей сложности предстоит сойтись восемь раз. Однако первые встречи полностью остались за подопечными Ротенберга, которые забросили десять шайб и пропустили всего две. Оппоненту не помог даже приход на тренерский мостик известного российского специалиста Дмитрия Квартальнова, который параллельно возглавил минское «Динамо».

В первом противостоянии собравшиеся на трибунах «Арены Трактор имени Валерия Белоусова» не могли дождаться голов вплоть до старта второго периода, зато потом они посыпались как из рога изобилия. Всего за семь минут Валентин Зыков оформил дубль, а Александр Елесин подставил клюшку под мощнейший щелчок Никишина. Сразу же после перерыва точку поставил Василий Глотов.

Гости же так и не сумели пробить Исаева. Против них в этот вечер оборачивались даже судейские решения. Например, в эпизоде с шайбой Игоря Мартынова арбитры, посмотрев повтор, сначала засчитали её. Однако Ротенберг взял запрос, и со второй попытки рефери всё же зафиксировал офсайд.

Во втором матче преимущество хозяев было ещё более ощутимым, хотя соперник дважды огорчил Серебрякова. Особенно в составе «России 25» следует отметить Зыкова. Нападающий СКА сходу стал лидером коллектива и исправно набирал очки. В двух первых встречах с Белоруссией он оформил по дублю, а также дважды ассистировал партнёрам. Этап в Казахстане он провёл менее ярко, но записал себе в актив ещё 3 балла (1 + 2). Отличиться в Челябинске удалось и молодому Мичкову, который отметился первым голом за сборную с ноября 2021-го.

«За национальную команду всегда приятно и охота играть, тут надо выкладываться ещё больше, чем в клубе, всё-таки это Россия. Поблажек никому нет, нужно доказывать, выступать за страну, за всех. Самоотдача должна оставаться на уровне», — подчеркнул форвард.

А вот третья игра в Казахстане завершилась неожиданным поражением от подопечных Квартальнова — 4:7. Ротенберг главной причиной неудачи назвал непростой график.

«Провели второй матч за два дня и четвёртый — за пять. Понимали, что соперник будет намного свежее. Вчера они отдыхали и готовились к сегодняшней игре, а мы сошлись с Казахстаном, который тоже действовал на высоких скоростях. Поэтому влили свежих хоккеистов. Сделали всё возможное, и к ребятам нет претензий по самоотдаче и характеру», — подвёл итоги наставник.

Зато матч получился богатым на голы. Белорусы действовали намного смелее и активнее, чем в предыдущие разы и активно шли вперёд, подлавливая соперников на ошибках. В результате уже на третьей минуте Никита Пышкайло открыл счёт. Вплоть до начала заключительного периода отечественной команде удавалось обмениваться голами с соседями. Ворота Константина Шостака поразили Зыков, Андрей Чивилёв и Марат Хайруллин. Однако в концовке сказалась та самая усталость. На голы Тимофея Ковгорени и Степана Звягина ответил лишь Хайруллин. А точные броски Степана Звягина и оформившего хет-трик Ковгорени окончательно убили интригу.

Победа над Казахстаном

К счастью, это поражение пока остаётся для «России 25» единственным в рамках турне. Накануне третьей встречи с Белоруссией она в Астане не оставила шансов ведущему подготовку к первенству планеты Казахстану — 3:0. Отрадно, что отечественный коллектив во второй раз сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. На этот раз матч на ноль провёл Серебряков. Пожалуй, ключевые сейвы он совершил в стартовом периоде.

Также не может не радовать, что главным героем оказался молодой хоккеист, от которого не ждали многого. Для сравнения Николай Поляков и в текущем розыгрыше Кубка Гагарина не внёс значимый вклад в результаты СКА, набрав всего одно очко.

Да и в сборной он в предыдущих встречах не проявил себя, а на игру с Казахстаном был заявлен в качестве 13-го нападающего. Однако получив шанс, он воспользовался им на все 100 %. В середине второго отрезка Николай открыл счёт сильным броском из правого круга, реализовав большинство, а после перерыва удвоил его после передачи Зыкова из-за ворот на пятак. Чуть позже все вопросы снял Хайруллин.

«Поляков на всех занятиях выкладывается, он замечательный в этом плане: работает, тренируется. И вы видите по его игре, катанию и самоотдаче, что он всегда один из лучших в команде. Это самоотверженный хоккеист, который часто действует в меньшинстве. Сегодня он забил в большинстве и отличился в равных составах, забросил победную шайбу. Нам нужны герои, и сегодня он наш герой, герой этой встречи, как и все остальные ребята», — порадовался за подопечного Ротенберг.