Чемпионский характер: ЦСКА одержал волевую победу над «Ак Барсом» в седьмом матче финала и завоевал Кубок Гагарина

ЦСКА одержал победу над «Ак Барсом» в седьмом матче финальной серии Кубка Гагарина. Армейцы владели преимуществом, но позволили Кириллу Петрову отличиться в самом конце первого периода. Сразу после перерыва Антон Слепышев сравнял счёт, но вскоре Дмитрий Воронков после передачи Александра Радулова снова вывел казанцев вперёд. Однако армейцы перевернули ход встречи за 76 секунд. Сначала Владислав Каменев отличился броском с пятака, а затем щелчок Даррена Дица оказался результативным благодаря рикошету от клюшки оппонента.

Финал Кубка Гагарина в нынешнем сезоне проходил по тому же сценарию, что и в прошлом. Только тогда ЦСКА удалось совершить камбэк и отыграться в серии со счёта 1:3, а теперь он сам растерял преимущество и позволил «Ак Барсу» вернуться в борьбу. Прошлогоднее противостояние завершилось победой армейцев над «Металлургом» на выезде в седьмом матче. Спустя год они намеревались повторить достижение.

С другой стороны, на руку казанцам была невероятная поддержка болельщиков. Как сообщают СМИ, местные любители хоккея начали занимать места в очереди возле «Татнефть Арены» сразу после окончания шестой встречи. Очень быстро все билеты в кассах закончились, и приобрести их можно было только на сайтах для бесплатных объявлений за внушительную сумму. Также на стороне хозяев был успешный опыт проведения седьмых игр в финалах плей-офф под руководством Зинэтулы Билялетдинова, пусть и полученный более десяти лет назад. В 2009-м они оказались сильнее «Локомотива», а в 2010-м — ХК МВД.

Большим плюсом для команды могло стать и возвращение в строй ключевого защитника Вячеслава Войнова. Он принял участие в раскатке, но пропустил из-за травмы второй матч подряд. Зато вновь попал в заявку Кристиан Хенкель. Таким образом, состав остался без изменений. Сергей Фёдоров, напротив, произвёл некоторые перестановки. Компанию Константину Окулову и Владиславу Каменеву составил восстановившийся от повреждения Максим Мамин. А Прохор Полтапов, забросивший единственную шайбу в пятом матче, вновь поднялся в звено к Максиму Соркину и Михаилу Григоренко. Наконец, последнюю атакующую тройку составили Сергей Плотников, Семён Панкратов и Виталий Абрамов.

Неудивительно, что встречу активнее начали подгоняемые трибунами казанцы. На первых минутах они подавили соперника прессингом и провели несколько перспективных атак, которые, впрочем, не закончились опасными бросками. Но вскоре их подвёл Кирилл Петров. У чужого борта он, пытаясь выполнить силовой приём на Даррене Дице, локтем ударил его в голову. Судьи даже посмотрели повтор, но в итоге обошлись малым дисциплинарным штрафом.

ЦСКА большинство провёл крайне неудачно и толком не угрожал владениям Тимура Билялова, но зато почувствовал уверенность в себе. Вторая половина периода прошла уже полностью под диктовку гостей. Они спокойно проникали в чужую зону, расставлялись там и действовали словно в неравных составах. Легко удавалось и доставлять шайбу на пятак, поскольку защитники казанцев зачастую допускали позиционные ошибки и теряли соперников.

Но выше всяких похвал снова играл Билялов. Вратарь, сложилось впечатление, поймал кураж с сиреной арбитра и совершал сейв за сейвом. Особенно запомнились два его спасения. Сначала Тимур не позволил Каменеву завезти шайбу в створ с пятака, грамотно отставив щиток в сторону, а затем в последний миг поймал снаряд в ловушку почти на линии после рикошета от партнёра. В стартовом отрезке преимущество гостей по щелчкам было подавляющим (14:5), но пробить Билялова так и не удалось.

Тем неожиданней оказался гол «Ак Барса» незадолго до перерыва. Вадим Шипачёв сделал перехват чуть выше чужой синей линии, а Петров совершил потрясающий сольный проход по правому борту и, по лицевой продравшись к воротам, отправил шайбу точно в ближний мимо Рейдеборна. Оставшийся почти без работы швед выручить не смог.

Радость хозяев получилась недолгой. Всего 15 секунд гостям хватило, чтобы восстановить равновесие. Они выиграли вбрасывание на чужой половине, и Антон Слепышев нанёс неприятный бросок со средней. Билялов спасал и в более сложных ситуациях, но в данном эпизоде не увидел шайбу из-за спин своих и чужих хоккеистов, и та обидно пролетела ему между ног.

Далее события развивались с нереальной скоростью. Сначала армейцы заперли оппонентов в зоне, не позволяя им смениться, но так и не забросили. Затем они же организовали контрвыпад три в одного, но Диц бесхитростно щёлкнул в грудь Билялову. Потом Петров имел великолепный шанс стать главным героем встречи, но не реализовал выход один на один — Рейдеборн успел свести щитки. Следом Кирилл Адамчук неожиданно выстрелил в перекладину.

А в середине основного времени казанцы вновь проявили чудеса реализации и наказали москвичей за ошибку. Защитник ЦСКА под давлением подарил шайбу Александру Радулову, а тот сразу же выполнил передачу на пятак Дмитрию Воронкову, который, на миг опередив опекуна, отправил снаряд в дальний угол. Рейдеборн вновь выручить не сумел.

Другая команда в такой ситуации могла сломаться, но только не красно-синие. Спустя три минуты они сами запрессинговали хозяев за воротами в похожей ситуации и вынудили их ошибиться. Только на этот раз Плотников выполнил пас на Каменева. Владислав же набрал юбилейное, 15-е очко в плей-офф. А всего спустя 76 секунд гости впервые вырвались вперёд. И на этот раз им улыбнулась удача. Бросок Дица получился не самым сильным, но рикошет от клюшки Хенкеля оказался неберущимся. Своевременно навязал ему борьбу на пятаке и Светлаков.

В концовке периода уже казанцы вынуждены были идти вперёд и раскрываться, но по-настоящему опасных моментов им создать не удалось. Разве что Радулову немного не хватило, чтобы замкнуть прострел партнёра на дальнюю штангу.

В запасе у «Ак Барса» оставался целый период, однако ЦСКА великолепно отыграл его. Армейцы хотя и вынуждены были отдать инициативу сопернику, грамотно встречали его в средней зоне и не позволяли доводить дело до бросков. В равных составах красно-синие действовали по схеме 1—3—1. Казанцы изо всех сил пытались доставить шайбу на пятак при поддержке болельщиков, но у них мало что получалось. Запомнился разве что опаснейший проход Галиева, с броском которого, а также добиванием справился Рейдеборн.

К тому же за десять минут до конца команду подвёл Адамчук, ударивший оппонента в лицо клюшкой на своей половине. Пусть гости, как и в первом периоде, не слишком удачно действовали в большинстве, зато потянули время, которого у подопечных Билялетдинова оставалось всё меньше. Однако возможность спастись за пять минут до финальной сирены им предоставил Плотников, сделавший необязательную подножку. Этот момент казанцы обязаны были реализовывать, но тоже толком ничего не создали в неравных составах. Армейцы в концовке превосходили соперника физически и грамотно перекрывали все свободные зоны.

А когда тренерский штаб снял Билялова, гости тут же едва не поставили точку в противостоянии, но бросок Окулова по пустым принял на себя соперник. Тревожно болельщикам ЦСКА было и за 30 секунд до конца, когда удаление за игру высоко поднятой клюшкой получил Диц. Но «Ак Барс» не сумел использовать даже двойное большинство и потерпел закономерное поражение.

Таким образом красно-синие, позволив оппоненту сравнять счёт в финальной серии, как и в прошлом году одержали победу в седьмом матче. Также они в третий раз за последние пять лет стали обладателями Кубка Гагарина, подтвердив свой статус гегемона.