Плющев ожидает бескомпромиссную борьбу между «Ак Барсом» и ЦСКА в седьмом матче

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился ожиданиями от седьмого матча финала Кубка Гагарина между ЦСКА и «Ак Барсом».

«В таком матче невозможно выделить фаворита, поскольку никакие факторы уже не влияют, в том числе домашние или чужие трибуны. Это последний матч сезона за право обладать Кубком Гагарина, борьба будет бескомпромиссной. Все хоккеисты понимают ответственность», — цитирует Плющева РИА Новости.

27 апреля казанская команда победила ЦСКА и сравняла счёт в финальной серии Кубка Гагарина. Игра на льду «ЦСКА-Арены» завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Зинэтулы Билялетдинова. В составе победителей отличились Артём Галимов, Вадим Шипачёв и Никита Дыняк.

Счёт в серии 3-3. Следующая игра состоится 29 апреля в Казани.

Ранее бывший главный тренер олимпийской сборной Олег Браташ высказался о шансах на победу «Ак Барса» в финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА.