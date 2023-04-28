Браташ заявил, что у «Ак Барса» будет психологическое преимущество над ЦСКА

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Бывший главный тренер олимпийской сборной Олег Браташ высказался о шансах на победу «Ак Барса» в финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА.
Браташ заявил, что у «Ак Барса» будет психологическое преимущество над ЦСКА
  • globallookpress.com

«Да, после такого, скажем так, спасения серии психологическое состояние Казани предпочтительнее. Тем более они играют дома, что тоже увеличивает шансы, но отнюдь не гарантирует ничего. Математически расклад равный — 50 на 50», — цитирует Браташа «РБ Спорт»

27 апреля казанская команда победила ЦСКА и сравняла счёт в финальной серии Кубка Гагарина. Игра на льду «ЦСКА-Арены» завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Зинэтулы Билялетдинова. В составе победителей отличились Артём Галимов, Вадим Шипачёв и Никита Дыняк.

Счёт в серии 3-3. Следующая игра состоится 29 апреля в Казани.

Ранее нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк поделился ожиданиями от седьмой игры.

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