Браташ заявил, что у «Ак Барса» будет психологическое преимущество над ЦСКА

Бывший главный тренер олимпийской сборной Олег Браташ высказался о шансах на победу «Ак Барса» в финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА.

«Да, после такого, скажем так, спасения серии психологическое состояние Казани предпочтительнее. Тем более они играют дома, что тоже увеличивает шансы, но отнюдь не гарантирует ничего. Математически расклад равный — 50 на 50», — цитирует Браташа «РБ Спорт».

27 апреля казанская команда победила ЦСКА и сравняла счёт в финальной серии Кубка Гагарина. Игра на льду «ЦСКА-Арены» завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Зинэтулы Билялетдинова. В составе победителей отличились Артём Галимов, Вадим Шипачёв и Никита Дыняк.

Счёт в серии 3-3. Следующая игра состоится 29 апреля в Казани.

Ранее нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк поделился ожиданиями от седьмой игры.