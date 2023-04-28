Реализация, стойкость и самопожертвование: «Ак Барс» победил ЦСКА и сравнял счёт в финальной серии Кубка Гагарина

«Ак Барс» выиграл у ЦСКА второй матч подряд и сравнял счёт в финальной серии плей-офф КХЛ. Шестая встреча соперников завершилась со счётом 3:0. Артём Галимов открыл счёт при игре в неравных составах, Вадим Шипачёв удвоил преимущество в большинстве, а Никита Дыняк поставил точку, поразив пустые ворота. При этом голкипер казанцев Тимур Билялов совершил 27 спасений, а его партнёры заблокировали ещё 34 броска.

В преддверии шестого матча финальной серии Кубка Гагарина одна из главных интриг заключалась в том, остались ли у «Ак Барса» силы после крайне изматывающей предыдущей встречи. Двое суток назад подопечные Зинэтулы Билялетдинова выложились на 120%, продемонстрировали крайне жёсткий и контактный хоккей и одержали волевую победу над ЦСКА. Но теперь им предстоял тяжелейший выезд в Москву, где армейцы не уступали с 8 апреля. Тогда они были биты одноклубниками из Санкт-Петербурга — 1:3.

На позитивный лад казанцев мог настраивать тот факт, что ранее красно-синие ни разу не завершали финальную серию на своём льду. Правда, причины тому были разные. В 2019-м ЦСКА всухую разгромил «Авангард» (4-0), а три года спустя в семи матчах сломил сопротивление «Металлурга» (4-3). Тогда подопечные Фёдорова не имели преимущества домашнего льда по ходу противостояния и были вынуждены проводить решающую дуэль в Магнитогорске. Но это не помешало им разгромить соперника со счётом 4:1 и второй раз в истории завоевать Кубок Гагарина.

При этом пытаться вернуть серию в Казань «Ак Барсу» предстояло без одной из своих главных звёзд. Из-за травмы в заявку не попал Вячеслав Войнов, которого был вынужден подменять Кристиан Хенкель, не выходивший на лёд с 5 марта. При этом Билялетдинов не рискнул проводить прямую замену и ставить белоруса в лидирующую пару обороны. Поэтому к Дмитрию Юдину перевёл Даниила Журавлёва.

Несмотря на отсутствие ключевого исполнителя, на старте казанцы смотрелись очень бодро, напомнив о дебюте предыдущего матча. Здорово выглядели и лучший снайпер гостей Александр Радулов, и Станислав Галиев, вышедший на первое место по числу победных шайб в плей-офф в истории коллектива. На их фоне армейцы смотрелись менее заряженными, хотя также успевали беспокоить Тимура Билялова. Неплохие атаки по очереди организовали сначала Виталий Абрамов, а потом и Максим Соркин.

Оживить ЦСКА смог только пропущенный гол, которому предшествовало обоюдное удаление в составе обеих команд. За удар клюшкой в бокс отправились Юдин и Абрамов, а дополнительным пространством на площадке лучше воспользовался «Ак Барс». Артём Галимов получил пас у синей линии в полном одиночестве, прицелился и насквозь прошил Адама Рейдеборна, отличившись впервые в нынешнем плей-офф.

Москвичи проснулись, захватили контроль над шайбой и пошли вперёд, но наткнулись на оборону казанцев, перешедших на игру вторым номером. И хотя хозяева завершили период с минимальным преимуществом по числу попаданий в створ, ограничились лишь одним 100%-ным моментом. И создал его автор единственного гола красно-синих в предыдущем матче Прохор Полтапов. Молодой нападающий вновь продемонстрировал индивидуальное мастерство и мощно бросил с разворота, но угодил в штангу.

В начале второго отрезка «Ак Барс» продолжил гнуть свою линию и действовать «от печки». Но сократить число подходов к своим воротам это не помогало. ЦСКА продолжил давить и за первые три минуты создал чуть ли не больше ярких эпизодов в зоне оппонента, чем за первые 20 минут. Сначала Илья Сафонов грубо ошибся и фактически вывел на ударную позицию Сергея Плотникова, однако тот не сумел разобраться с Биляловым. Но если это было лишь удачное стечение обстоятельств, то постоянные накаты на пятак явно стали задумкой тренерского штаба красно-синих. И один из них чуть было не позволил москвичам восстановить паритет. На несколько секунд голкипер даже потерял шайбу из виду, но на добивании никто сыграть не сумел.

Воспользоваться своими шансами хоккеисты ЦСКА не смогли и стали понемногу терять самообладание. Сначала Андрей Светлаков зачем-то толкнул в спину Кирилла Семёнова и чуть было не спровоцировал массовую драку, а затем удаление заработал Владислав Каменев. И крайне нестабильно играющий в большинстве «Ак Барс» эту возможность не упустил. Вадим Шипачёв оказался первым на отскоке после дальнего выстрела Юдина и второй раз огорчил Рейдеборна.

Подопечные Билялетдинова добились своего и теперь могли ещё глубже сесть в защиту, что и сделали. В общей сложности за второй период по их воротам было нанесено 13 бросков, в то время как они сами ответили лишь четырьмя. Но рекордсмен казанцев по числу побед в плей-офф среди вратарей продолжал демонстрировать феноменальную уверенность и ушёл на перерыв с 20 сейвами в активе и нулём в графе «пропущенные шайбы». Но не стоит недооценивать и самоотверженность его партнёров, заблокировавших ещё 21 попытку.

Жертвовать собой хоккеисты «Ак Барса» продолжили и в третьем отрезке. Только за первые десять минут они приняли на себя семь выстрелов, сократив число попаданий в створ до пяти. Уже к этому моменту армейцы стали выглядеть слегка обречёнными, а растерянность в их глазах появилась во время игры в большинстве. Константин Лучевников был наказан двумя минутами штрафа за задержку игры, но находившиеся вчетвером казанцы были ближе к голу, чем москвичи. Дмитрий Воронков воспользовался ошибкой противников и выкатился на рандеву с Рейдеборном, но сотряс перекладину.

В концовке ЦСКА пытался организовать навал, но ничего серьёзного добиться не сумел. Да, неплохой момент был у Михаила Григоренко, но бросок с разворота в исполнении лучшего снайпера и бомбардира плей-офф остановил Билялов. За полторы минуты до финальной сирены Фёдоров отважился снять Рейдеборна, но лишь помог «Ак Барсу» довести счёт до крупного. Пустые ворота поразил Никита Дыняк. Казанцы разгромили москвичей в гостях и вернули серию в столицу Татарстана.