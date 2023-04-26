Плющев не уверен, что возвращение Хартли поможет «Авангарду»
- РИА Новости
«Хорошее ли это решение для «Авангарда»? Это не мне решать. Тем более что «Авангард» теряет своих лидеров. Что сможет сделать Хартли, я не знаю», — цитирует Плющева СЭ.
4 апреля 2022 года Хартли объявил об уходе с поста главного тренера «Авангарда», который он возглавлял с 2018-го. Под его руководством команда стала обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2020/21.
Ранее сообщалось, что Хартли вернётся в «Авангард» на пост главного тренера.