Плющев не уверен, что возвращение Хартли поможет «Авангарду»

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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил возможное возвращение Боба Хартли в омский «Авангард».
Плющев не уверен, что возвращение Хартли поможет «Авангарду»
  • РИА Новости

«Хорошее ли это решение для «Авангарда»? Это не мне решать. Тем более что «Авангард» теряет своих лидеров. Что сможет сделать Хартли, я не знаю», — цитирует Плющева СЭ.

4 апреля 2022 года Хартли объявил об уходе с поста главного тренера «Авангарда», который он возглавлял с 2018-го. Под его руководством команда стала обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2020/21.

Ранее сообщалось, что Хартли вернётся в «Авангард» на пост главного тренера.

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