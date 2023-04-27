Фетисов: не нужны хоккейные клубы-олигархи — необходимы равные условия

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил о необходимости создать конкуренцию в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Во внутреннем чемпионате надо создавать конкуренцию. Не нужны клубы-олигархи, а необходимо стремиться к тому, чтобы были равные условия. И хорошо было бы за счёт государства дать клюшку и коньки тем мальчишкам, которые не имеют возможности получить такую радость», — цитирует Фетисова «Вечерняя Москва».

Международная федерация хоккея (ИИХФ) 22 марта продлила отстранение команд из России и Белоруссии на сезон-2023/24 из-за ситуации на Украине. Президент организации Люк Тардиф заявил, что ИИХФ вернётся к рассмотрению вопроса о допуске россиян весной 2024 года.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.

ЧМ-2023 пройдёт с 12 по 28 мая в Финляндии и Латвии.

Ранее глава оргкомитета латвийской части чемпионата мира по хоккею 2023 года Эдгарс Бунцис сообщил, что на время турнира будут введены ограничения на демонстрацию символики России и Белоруссии.