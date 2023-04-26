Флаги России и Белоруссии будут запрещены на чемпионате мира по хоккею — 2023

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Глава оргкомитета латвийской части чемпионата мира по хоккею 2023 года Эдгарс Бунцис сообщил, что на время турнира будут введены ограничения на демонстрацию символики России и Белоруссии.
Флаги России и Белоруссии будут запрещены на чемпионате мира по хоккею — 2023
  • РИА Новости

Государственные флаги России и Беларуси будут запрещены на чемпионате мира — 2023 в Латвии и Финляндии, цитирует спортивного функционера Delfi.

При этом на матчи чемпионата мира на «Арене Рига» будет разрешено проносить украинский флаг и он будет равнозначен латвийскому флагу.

ИИХФ 22 марта продлила отстранение команд из России и Белоруссии на сезон-2023/24 из-за ситуации на Украине. Президент организации Люк Тардиф заявил, что ИИХФ вернётся к рассмотрению вопроса о допуске россиян весной 2024 года.

ЧМ-2023 пройдёт с 12 по 28 мая в Финляндии и Латвии.

Ранее бывший нападающий сборной России по хоккею Илья Ковальчук высказал мнение о возможном выходе из IIHF.

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