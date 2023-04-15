Ковальчук — о возможном выходе из IIHF: мосты сжигать нельзя
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«Я считаю, что нам всё равно нужно договариваться, искать точки соприкосновения, чтобы наша молодёжь играла в международных турнирах. Поэтому мосты сжигать нельзя. Если мы выйдем из IIHF, что будет дальше?» — приводит слова «Матч ТВ».
IIHF 22 марта продлила отстранение команд из России и Белоруссии на сезон-2023/24 из-за ситуации на Украине. Президент организации Люк Тардиф заявил, что IIHF вернётся к рассмотрению вопроса допуска россиян весной 2024 года.
Ранее Ковальчук рассказал, что его сын занимается футболом в академии «Коринтианс».