Ковальчук — о возможном выходе из IIHF: мосты сжигать нельзя

Бывший нападающий сборной России по хоккею Илья Ковальчук высказал мнение о возможном выходе из Международной федерации хоккея (IIHF).

«Я считаю, что нам всё равно нужно договариваться, искать точки соприкосновения, чтобы наша молодёжь играла в международных турнирах. Поэтому мосты сжигать нельзя. Если мы выйдем из IIHF, что будет дальше?» — приводит слова «Матч ТВ».

IIHF 22 марта продлила отстранение команд из России и Белоруссии на сезон-2023/24 из-за ситуации на Украине. Президент организации Люк Тардиф заявил, что IIHF вернётся к рассмотрению вопроса допуска россиян весной 2024 года.

Ранее Ковальчук рассказал, что его сын занимается футболом в академии «Коринтианс».