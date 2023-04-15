Ковальчук рассказал, что его сын занимается футболом в академии «Коринтианс»

Бывший нападающий сборной России по хоккею Илья Ковальчук поделился мнением о перспективах старшего сына в футболе.

«Старший сын занимается футболом, я ездил в Бразилию его навещать. 14 лет, нужно всё под контролем держать. Система «Коринтианс», играет на поле по краям, может в середине. Его любимый — левый край, готовая перспектива для сборной России», — приводит слова Ковальчука «Матч ТВ».

40-летний хоккеист в НХЛ выступал за «Атланта Трэшерз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Монреаль Канадиенс» и «Вашингтон Кэпиталз».

Последней командой хоккеиста являлся омский «Авангард», с которым он завоевал Кубок Гагарина в 2021 году, после чего покинул команду.

В составе сборной России хоккеист является двукратным чемпионом мира.

Ранее Ковальчук высказался о назначении Алексея Жамнова на пост главного тренера «Спартака».