Ковальчук: у Жамнова самые ясные перспективы в «Спартаке»

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Бывший хоккеист сборной России Илья Ковальчук высказался о назначении Алексея Жамнова на пост главного тренера «Спартака».
Ковальчук: у Жамнова самые ясные перспективы в «Спартаке»
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Самые ясные. Хуже ведь некуда! Не понимаю, как они умудрились не попасть в плей-офф. Я уверен, что Жамнов наладит в команде отношение к хоккею. Алексей Юрьевич — победитель по духу. Он донесёт до парней правильную философию», — цитирует Ковальчука «Матч ТВ».

30 марта «Матч ТВ» сообщил, что Жамнов покинет пост главного тренера сборной России по хоккею после 31 мая.

Текущий контракт со специалистом действует до мая 2023 года. 

«Спартак» в сезоне-2022/23 не сумел попасть в плей-офф. Красно-белые 14 марта объявили, что назначили Жамнова на пост главного тренера команды. Контракт специалиста с ФХР истекает в июне.

Ранее сообщалось, что Бородавко и Жамнов награждены орденами Почёта.

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