Бородавко и Жамнов награждены орденами Почёта

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко и наставник национальной команды по хоккею Алексей Жамнов были награждены орденами Почёта за вклад в развитие спорта и успешное выступление национальной команды на Олимпийских играх – 2022 в Пекине.

Специалистов наградили на церемонии вручения государственных наград за вклад в развитие спорта и успешное выступление национальной команды на Олимпийских играх – 2022 в Пекине, которая состоялась 6 апреля в Москве.

Церемония приурочена к Международному дню спорта на благо развития и мира. Праздник учредила Генеральная Ассамблея ООН в 2013 году.

Ранее помощник президента Российской Федерации, первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Игорь Левитин рассказал, на какие условия не пойдут россияне ради выступлений на международных турнирах.