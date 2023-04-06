Бородавко и Жамнов награждены орденами Почёта

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко и наставник национальной команды по хоккею Алексей Жамнов были награждены орденами Почёта за вклад в развитие спорта и успешное выступление национальной команды на Олимпийских играх – 2022 в Пекине.
Бородавко и Жамнов награждены орденами Почёта
  • РИА Новости

Специалистов наградили на церемонии вручения государственных наград за вклад в развитие спорта и успешное выступление национальной команды на Олимпийских играх – 2022 в Пекине, которая состоялась 6 апреля в Москве. 

Церемония приурочена к Международному дню спорта на благо развития и мира. Праздник учредила Генеральная Ассамблея ООН в 2013 году.

Ранее помощник президента Российской Федерации, первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Игорь Левитин рассказал, на какие условия не пойдут россияне ради выступлений на международных турнирах.

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