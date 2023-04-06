Помощник Путина: Россия не пойдёт на условия, при которых со спортсменов потребуют расписки с осуждением СВО

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Помощник президента Российской Федерации, первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Игорь Левитин рассказал, на какие условия не пойдут россияне ради выступлений на международных турнирах.
Помощник Путина: Россия не пойдёт на условия, при которых со спортсменов потребуют расписки с осуждением СВО
  • РИА Новости

«Россия не пойдёт на условия, при которых с атлетов потребуют расписки с осуждением СВО, это дискриминация и нарушение прав человека», — цитирует Левитина РИА Новости

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности. 

Ранее Левитин заявил, что Минспорт и ОКР с федерациями делают всё для участия россиян в турнирах.

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