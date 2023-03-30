«Матч ТВ»: Жамнов покинет пост главного тренера сборной России по хоккею после 31 мая

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Алексей Жамнов покинет пост главного тренера сборной России по хоккею.
«Матч ТВ»: Жамнов покинет пост главного тренера сборной России по хоккею после 31 мая
  • РИА Новости

По информации «Матч ТВ», в Федерации хоккея России (ФХР) не очень довольны результатами специалиста.

Также отмечается, что у сборной может и не быть постоянного наставника, пока она отстранена от турниров под эгидой IIHF.

Текущий контракт со специалистом действует до мая 2023 года. В марте он стал главным тренером «Спартака».

Ранее Жамнов прокомментировал рекомендации МОК по участию российских спортсменов в международных соревнованиях.

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