Жамнов: пока идёт такое политическое давление на МОК, всё так и будет

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов прокомментировал рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по участию российских спортсменов в международных соревнованиях.

«Как можно оценивать ситуацию, если по большому счёту для нас ничего не изменилось. Как всё было, так и осталось. На данный момент ожидать чего-то хорошего для нас, наверное, было бы неправильно. Пока сложилась такая ситуация, что, как объяснил МОК, они готовы допустить тех наших спортсменов, которых у нас нет. Так или иначе, все хоккеисты нашей сборной относятся к силовым структурам.

Кругом одна политика. Пока идёт такое политическое давление на МОК, всё так и будет», — приводит слова Жамнова РИА Новости.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала рекомендации МОК по допуску российских спортсменов проявлением национализма.