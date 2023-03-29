Захарова назвала рекомендации МОК по допуску российских спортсменов проявлением национализма

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по участию российских спортсменов в международных соревнованиях.
Захарова назвала рекомендации МОК по допуску российских спортсменов проявлением национализма
  • РИА Новости

«Это не про медали история, это про эксперименты над нашей человечностью, это эксперименты над сутью человека», — приводит слова Захаровой «РИА Новости» со ссылкой на Радио Sputnik.

Также она призвала все государства и граждан противостоять подобным тенденциям, так как они очень опасны и в итоге могут затронуть гораздо более широкие группы людей, а не только спортсменов.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин назвал неправомерными условия МОК по допуску российских спортсменов.

 

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