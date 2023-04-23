Невероятное везение: ЦСКА дома вырвал победу у «Ак Барса» и повёл со счётом 3:1 в финале Кубка Гагарина

ЦСКА взял верх над «Ак Барсом» в четвёртом матче финальной серии Кубка Гагарина и находится в шаге от завоевания титула. Казанцы открыли счёт на 11-й минуте встречи, воспользовавшись грубой ошибкой Сергея Плотникова в своей зоне. Однако хозяева молниеносно ответили на гол Кирилла Семёнова — Антон Слепышев реализовал большинство, удачно подставив клюшку на пятаке под бросок Константина Окулова. Победу же армейцам принёс фактически автогол Тимура Билялова — голкипер потерял шайбу из виду и завёз её в ворота после прострела Владислава Каменева из-за ворот.

Четвёртый матч финала Кубка Гагарина был крайне важен для обеих команд. Одержавший две победы подряд ЦСКА имел возможность ещё раз добиться успеха в родных стенах и оказаться в шаге от завоевания очередного трофея. В свою очередь, «Ак Барсу» необходимо было сравнивать счёт в серии, чтобы не оказаться практически в безвыходном положении.

К тому же результат предыдущей встречи вполне можно назвать нелогичным, ведь казанцы перебросали соперника более чем в два раза (34 против 15). Но армейцы продемонстрировали невероятную реализацию, отличившись трижды, тогда как гости упустили массу моментов.

На руку хозяевам оказалось возвращение после травмы Андрея Светлакова, пропустившего первые игры решающего противостояния. Он привычно занял место в тройке со Слепышевым и с Карнауховым. Также Панкратов вместо Гуськова сформировал четвёртую пару защитников с Макаровым. Гости в очередной раз обошлись без замен. Болельщики предполагали, что Зинэтула Билялетдинов предоставит отдых крайне неудачно проведшему последнюю встречу Тимуру Билялову, но он вновь оказался на последнем рубеже.

Первый период получился богатым на события. Не успел он начаться, как Александр Радулов на чужой половине на ровном месте ударил оппонента клюшкой по лицу. Судья тут же выписал форварду две минуты. Великолепно играющий в большинстве ЦСКА устроил штурм чужих ворот, но так и не сумел пробить Билялова, который действовал не в пример лучше, чем в пятницу.

Вскоре уже армейцы нарушили правила в чужой зоне: Прохор Полтапов, совершая фирменный проход за воротами, невольно сделал подножку защитнику. «Ак Барс» был близок к тому, чтобы выйти вперёд, но его снова подвела реализация. Чего стоит красивая комбинация гостей с броском Станислава Галиева в упор, с которым чудом справился Адам Рейдеборн.

Москвичи же продолжали допускать несвойственные им ошибки. Например, Владислав Каменев на восьмой минуте не очень аккуратно сыграл в обороне и случайно выбросил шайбу за пределы площадки. У арбитра не оставалось выбора, кроме как выписать малый штраф. Казанцы вновь не сумели отличиться в большинстве, зато сделали это в равных составах.

Они с самого начала включили высокий прессинг и пытались встречать соперников у чужой синей линии, не позволяя им закрепляться на своей половине. Эта тактика работала и в конце концов принесла подопечным Билялетдинова гол. Армейцы ошиблись под давлением и подарили шайбу гостям. Рейдеборн справился с очередным щелчком Галиева, но ничего не сумел поделать с добиванием Кирилла Семёнова.

«Ак Барсу» здорово было бы развить преимущество, пока хозяева находились в состоянии грогги, но они сами действовали неаккуратно. Свидетельством этому послужила подножка в исполнении Кирилла Петрова. ЦСКА же в очередной раз продемонстрировал, что умеет пользоваться удалениями. Меньше минуты хватило, чтобы реализовать большинство. Антон Слепышев после отличного наброса Константина Окулова клюшкой переправил шайбу в створ и восстановил равновесие.

Во втором отрезке москвичи заиграли намного агрессивнее. Они в фирменной манере пытались при любой удобной возможности доставлять шайбу на пятак по бортам. Как обычно, особенно в этом преуспел техничный Полтапов. И теперь уже Билялову приходилось трудиться на последнем рубеже не покладая рук. Очень активен был и Слепышев, который записал себе в актив несколько неприятных щелчков. Например, он совершил слаломный проход по правому краю и с неудобной руки бросил между щитков, но соперников спас голкипер. А в концовке периода он едва не протолкнул шайбу в сетку с пятака. Запомнился и опаснейший момент Светлакова. Форвард после перевода слева выстрелил метров с пяти в шлем Билялову.

Впрочем, казанцы пользовались излишней увлечённостью оппонента атакой и регулярно проводили собственные контрвыпады, врываясь в свободные зоны. Но и Рейдеборн всегда был начеку. Запомнился выход один на один Радулова, когда швед грамотно расположился на линии и перекрыл створ. Чуть позже он отразил мощнейший щелчок Дмитрия Юдина, а Дмитрий Кагарлицкий на добивании не попал по летящей шайбе.

А незадолго до перерыва гости сделали хозяевам очередной подарок, получив ещё одно удаление на ровном месте. Юдин блокировал нападающего, толком не видя шайбу. На этот раз армейцам реализовать большинство не удалось, хотя Никита Нестеров изо всех сил бомбардировал чужие ворота от синей линии.

В заключительном отрезке обе команды начали играть осторожнее, понимая, что любая ошибка может решить судьбу противостояния. Однако по одному 100%-ному моменту они имели. Причём шансы возникли друг за другом. Сначала Карнаухов, получив передачу из глубины, убежал на рандеву с Биляловым, но, подработав себе шайбу под левую, не сумел переиграть вратаря. А затем Воронков получил передачу прямо перед Рейдеборном, но также не сумел отправить шайбу между щитков голкиперу.

Чуть позже москвичи получили ещё одну прекрасную возможность в виде удаления Никиты Лямкина. Но хозяева провели это большинство на редкость беззубо и почти не угрожали владениям Билялова. Запомнился разве что мощный щелчок Михаила Григоренко из правого круга, пришедшийся в плечо вратарю.

Однако, когда уже казалось, что основное время матча завершится вничью, армейцы за четыре минуты и 33 секунды до сирены отметились курьёзным и абсолютно не вытекавшим из логики игры голом. Началось всё с ещё одного упущенного момента. Каменев после прострела Окулова на дальнюю штангу чудом не попал в створ. Однако форвард, мгновенно сориентировавшись в ситуации, отправил шайбу обратно на пятак с отрицательного угла, и та рикошетом от Билялова залетела в сетку.

У гостей было достаточно времени, чтобы спастись, но они оказались шокированы произошедшим. Чуть больше чем за две минуты до конца Билялетдинов снял вратаря. Однако соперники спокойно оборонялись и сами могли поразить пустой створ и поставить точку в матче. Понервничать болельщикам пришлось лишь на последних секундах, когда Каменев получил удаление за подножку. И в оставшиеся десять секунд казанцы упустили возможность спастись, когда Войнов чудом не попал по пустым воротам.

ЦСКА одержал очередную, пусть и не вытекавшую из логики встречи победу благодаря курьёзному рикошету от амуниции Билялова и приблизился к завоеванию очередного Кубка Гагарина. Армейцы повели в серии — 3-1 и могут закончить её в Казани 25 апреля.