ЦСКА обыграл «Ак Барс» в четвёртом матче финальной серии

Московский ЦСКА нанёс поражение казанскому «Ак Барсу» в четвёртом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра на льду «ЦСКА Арены» завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Сергея Фёдорова.

В составе победителей отличились Антон Слепышев и Владислав Каменев. У «Ак Барса» шайбу забросил Кирилл Семёнов.

Счёт в серии до четырёх побед стал 3-1 в пользу ЦСКА.

Следующая игра пройдёт Казани 25 апреля.

Ранее заслуженный тренер России Олег Браташ заявил, что столичный ЦСКА не сможет показывать свой максимум на протяжении всей финальной серии Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с казанским «Ак Барсом».