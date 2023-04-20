Браташ: у ЦСКА не получится проводить все матчи с «Ак Барсом» на пределе

Заслуженный тренер России Олег Браташ считает, что столичный ЦСКА не сможет показывать свой максимум на протяжении всей финальной серии Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с казанским «Ак Барсом».

«Практика действительно показывает, что проводить все матчи на пределе у ЦСКА не получается. Тем интереснее посмотреть, сколько игр они смогут провести на таком высочайшем уровне самоотдачи, как в среду», — цитирует Браташа «РБ Спорт».

Он выразил уверенность, что в «Ак Барсе» «эти особенности армейского клуба отлично понимают».

«И, наоборот, ждут момента, когда можно будет использовать ожидаемую слабину», — добавил Браташ.

Вторая игра серии на «Татнефть-Арене» в столице Татарстана завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Сергея Фёдорова. Шайбы забросили Владислав Каменев (13-я минута), Ярослав Дыбленко (35-я), Максим Григоренко (59-я).

Первая игра серии до четырёх побед завершилась со счётом 4:1 в пользу коллектива Зинэтулы Билялетдинова. Третий матч состоится 21 апреля в Москве. Счёт в серии — 1-1.

Ранее главный тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров поблагодарил своих подопечных за проявленный характер во втором матче финальной серии плей-офф КХЛ с «Ак Барсом».