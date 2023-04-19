Фёдоров — о победе над «Ак Барсом»: мы сыграли в хоккей, который приносит результат

Главный тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров поблагодарил своих подопечных за проявленный характер во втором матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с казанским «Ак Барсом».

«Можно сказать, что прочитали соперника? Читают только книги. А мы готовимся к сопернику. Я думаю, первый матч был своего рода адаптацией к сопернику. Сегодня мы сыграли в хоккей, который приносит результат. Ребята молодцы, это было нелегко. «Ак Барс» показал очень быстрый хоккей», — цитирует Фёдорова «Матч ТВ».

Игра на «Татнефть-Арене» в столице Татарстана завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Фёдорова. Шайбы забросили Владислав Каменев (13-я минута), Ярослав Дыбленко (35-я), Максим Григоренко (59-я).

Первая игра серии до четырёх побед завершилась со счётом 4:1 в пользу коллектива Зинэтулы Билялетдинова. Третий матч состоится 21 апреля в Москве. Счёт в серии стал 1-1.

Ранее сообщалось, что нападающий Максим Мамин пропустит минимум три матча финала с «Ак Барсом» из-за сотрясения мозга.