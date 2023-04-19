Нападающий Мамин пропустит минимум три матча финала с «Ак Барсом» из-за сотрясения мозга

Нападающий ЦСКА Максим Мамин пропустит минимум три матча финальной серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом» из-за сотрясения мозга.

По информации «Татар-информ», у лидера армейцев диагностировано сотрясение мозга, которое он мог получить после столкновения со своим одноклубником Фредриком Классоном в первом матче финальной серии с «Ак Барсом».

Защитник выходил на силовой приём против нападающего казанцев Александра Радулова, но промахнулся и нанёс сильный удар рукой в голову Мамину.

В сезоне-2022/23 Мамин провёл за армейцев 21 матч, в которых хоккеист набрал 16 очков (семь + девять).

Ранее двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказал мнение, что «Ак Барс» по делу победил в первом матче финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА.