Нападающий Мамин пропустит минимум три матча финала с «Ак Барсом» из-за сотрясения мозга

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Нападающий ЦСКА Максим Мамин пропустит минимум три матча финальной серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом» из-за сотрясения мозга.
Нападающий Мамин пропустит минимум три матча финала с «Ак Барсом» из-за сотрясения мозга
  • globallookpress.com

По информации «Татар-информ», у лидера армейцев диагностировано сотрясение мозга, которое он мог получить после столкновения со своим одноклубником Фредриком Классоном в первом матче финальной серии с «Ак Барсом».

Защитник выходил на силовой приём против нападающего казанцев Александра Радулова, но промахнулся и нанёс сильный удар рукой в голову Мамину.

В сезоне-2022/23 Мамин провёл за армейцев 21 матч, в которых хоккеист набрал 16 очков (семь + девять). 

Ранее двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказал мнение, что «Ак Барс» по делу победил в первом матче финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА.

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