Михайлов: «Ак Барс» по делу победил ЦСКА на старте финала Кубка Гагарина

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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказал мнение, что «Ак Барс» по делу победил в первом матче финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА.
Михайлов: «Ак Барс» по делу победил ЦСКА на старте финала Кубка Гагарина
  • РИА Новости

«Побеждает сильнейший, всегда так говорю, но игра была интересная. Сама игра была боевая, моменты были у всех команд, но побеждает тот, кто забивает. «Ак Барс» закономерно переиграл армейцев, хоккеистов ЦСКА это поражение должно взбодрить, и мы увидим другую команду на льду во втором матче», — цитирует Михайлова РИА Новости.

Он также подчеркнул, что команды играли с азартом. 

Встреча в ЛДС «Татнефть Арена» завершилась со счётом 4:1. В составе казанцев шайбы забросили Артём Лукоянов (7-я минута), Станислав Галиев (22-я), Дмитрий Воронков (48-я) и Кирилл Панюков (53-я). У армейцев отличился Михаил Григоренко на 15-й минуте.

Счёт серии — 1-0 в пользу «Ак Барса». Следующая встреча пройдёт в Казани 19 апреля, начало — в 19:00 мск.

Ранее главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал поражение от «Ак Барса».

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