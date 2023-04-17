Тренер ЦСКА Фёдоров: «Ак Барс» вовремя забил, а мы пару раз грубо ошиблись

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал поражение от «Ак Барса» в первом матче финала Кубка Гагарина.

«Ак Барс» с победой. Они вовремя забили, вовремя отоборонялись. Мы пару раз грубо ошиблись, а так — игра хорошая. Высокие скорости. Сегодня немного другой соперник, чем те, против кого мы играли в прошлых раундах. Мы не встретили сумасшедшего давления против нас в нашей зоне», — цитирует Фёдорова Sport24.

Встреча в ЛДС «Татнефть Арена» завершилась со счётом 4:1. В составе казанцев шайбы забросили Артём Лукоянов (7-я минута), Станислав Галиев (22-я), Дмитрий Воронков (48-я) и Кирилл Панюков (53-я). У армейцев отличился Михаил Григоренко на 15-й минуте.

Счёт серии — 1-0 в пользу «Ак Барса». Следующая встреча пройдёт в Казани 19 апреля, начало — в 19:00 мск.

Ранее ЦСКА впервые проиграл в стартовом матче серии плей-офф КХЛ при Фёдорове.