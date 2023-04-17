ЦСКА впервые проиграл в стартовом матче серии плей-офф КХЛ при Фёдорове

Столичный ЦСКА потерпел поражение от казанского «Ак Барса» в первом матче финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Поражение стало первым в стартовых матчах серии плей-офф для главного тренера армейцев Сергея Фёдорова.

В сезоне-2022/23 красно-синие неизменно побеждали в первой встрече: «Северсталь» (5:2), «Локомотив» (2:0), СКА (3:2 ОТ).

Встреча с казанской командой в ЛДС «Татнефть Арена» завершилась со счётом 4:1. В составе казанцев шайбы забросили Артём Лукоянов (7-я минута), Станислав Галиев (22-я), Дмитрий Воронков (48-я) и Кирилл Панюков (53-я). У армейцев отличился Михаил Григоренко на 15-й минуте.

Счёт серии — 1-0 в пользу «Ак Барса». Следующая встреча пройдёт в Казани 19 апреля, начало — в 19:00 мск.

Ранее «Ак Барс» одержал победу над ЦСКА в первом матче финала плей-офф КХЛ.