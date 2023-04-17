«Ак Барс» одержал победу над ЦСКА в первом матче финала плей-офф КХЛ

Казанский «Ак Барс» обыграл столичный ЦСКА в первом матче финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в ЛДС «Татнефть Арена» завершилась со счётом 4:1.

В составе казанцев шайбы забросили Артём Лукоянов (7-я минута), Станислав Галиев (22-я), Дмитрий Воронков (48-я) и Кирилл Панюков (53-я). У армейцев отличился Михаил Григоренко на 15-й минуте.

Счёт серии — 1-0 в пользу «Ак Барса». Следующая встреча пройдёт в Казани 19 апреля, начало — в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» забросил первую шайбу финала Кубка Гагарина в меньшинстве.