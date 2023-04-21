ЦСКА обыграл «Ак Барс» и вышел вперёд в финальной серии

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Московский ЦСКА нанёс поражение казанскому «Ак Барсу» в третьем матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ЦСКА обыграл «Ак Барс» и вышел вперёд в финальной серии
  • РИА Новости

Игра на льду «ЦСКА-Арены» завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Сергея Фёдорова.

В составе армейского клуба шайбы забросили Михаил Гончаренко (23-я минута), Максим Соркин (33-я), Антон Слепышев (36-я). В казанской команде отличились Дмитрий Воронков (23-я) и Александр Радулов (46-я).

Счёт в серии до четырёх побед стал 2-1 в пользу ЦСКА. Следующая игра пройдёт в Москве 23 апреля.

Ранее заслуженный тренер России Олег Браташ заявил, что столичный ЦСКА не сможет показывать свой максимум на протяжении всей финальной серии Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с казанским «Ак Барсом».

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