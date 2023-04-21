Сила большинства: ЦСКА обыграл «Ак Барс» и вышел вперёд в финальной серии Кубка Гагарина

ЦСКА оказался сильнее «Ак Барса» в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина. Две шайбы армейцы забросили в большинстве. Сначала Михаил Григоренко отметился 12-м голом в нынешнем розыгрыше плей-офф, а затем Антон Слепышев упрочил преимущество команды. Единственный гол в равных составах у москвичей записал себе в актив Максим Соркин. Значимый вклад в успех внёс и вратарь Адам Рейдеборн, отразивший 32 броска и позволивший огорчить себя лишь Дмитрию Воронкову и Александру Радулову.

Стартовые матчи финала Кубка Гагарина в Казани напоминали качели. Первый не без труда оставил за собой «Ак Барс», а во втором уже ЦСКА спокойно отправил в ворота соперника три безответные шайбы. Теперь армейцы имели отличную возможность развить успех в домашних стенах.

Вот только для этого им необходимо было прервать крайне неудачную серию. Последний раз они побеждали казанцев в Москве ещё в 2019-м, а в плей-офф — вовсе в 2018-м, когда командой руководил Игорь Никитин. С тех пор оппоненты пересекались нечасто, но «Ак Барс» взял верх во всех трёх выездных противостояниях. Особенно болезненное поражение подопечные Сергея Фёдорова потерпели в сентябре прошлого года в рамках регулярки. Тогда они открыли счёт в середине первого периода, но в ответ пропустили пять шайб.

Осложнила жизнь ЦСКА потеря сразу двух нападающих, суммарно набравших 25 очков в нынешнем плей-офф. Андрей Светлаков выбыл из строя перед первой игрой, а Максим Мамин — перед второй. К третьей поставить на ноги ни одного из них не удалось. В остальном состав коллектива не претерпел изменений. То же самое можно сказать об оппоненте. Зинэтула Билялетдинов сделал ставку на проверенных исполнителей и сочетания.

Стартовый период получился настоящим украшением встречи. Несмотря на огромную цену результата, команды с ходу включили высокие скорости и принялись играть на встречных курсах практически без оглядки на оборону и центральную зону. Матч шёл в прямом смысле без пауз. В концовке соперники почти девять минут сражались без перерывов. Удивительно, что при таком агрессивном атакующем хоккее зрители не увидели голов.

Армейцы по традиции стремились доставлять шайбу на пятак из-за ворот за счёт индивидуальных проходов нападающих. Особенно здорово в этом отношении выглядел Прохор Полтапов. Юный форвард не боялся брать на себя игру и, словно кегли, обходил мощных защитников казанцев.

«Ак Барс» же делал ставку на щелчки из кругов вбрасывания с подставлениями в надежде на удачный рикошет. Однако обмануть Адама Рейдеборна до перерыва не удалось. Он справился со всеми шестью бросками в створ, как и Тимур Билялов. При этом сложно вспомнить моменты, когда им пришлось по-настоящему выручать партнёров. Но оба действовали надёжно.

Не успела начаться игра, как Илья Сафонов слева выполнил отличную передачу на пятак Дмитрию Воронкову, и тот чудом не попал в дальний угол. ЦСКА ответил проходом Полтапова и опасным прострелом справа на Михаила Григоренко. Пожалуй, самый явный шанс отличиться упустил Станислав Галиев, который после ошибки защитника бросал метров с пяти, но угодил в плечо Рейдеборна. Также запомнилась потасовка у ворот армейцев незадолго до перерыва. Александр Радулов принялся предъявлять претензии Фредрику Классону, а Воронков, заступившись за партнёра, набросился на Никиту Нестерова. В результате последние получили по две минуты штрафа.

Зато во втором отрезке шайбы полетели в ворота как из рога изобилия. Не успел период начаться, как Сафонов заработал две минуты за удар клюшкой по лицу соперника. ЦСКА для того, чтобы реализовать большинство, много времени не понадобилось. Вполне логично, что открыл счёт Григоренко, отличившийся и в двух предыдущих матчах серии. Впрочем, отметить в данном эпизоде следует и Нестерова, который выполнил классную поперечную передачу на партнёра. Билялов сместился вслед за защитником и не успел закрыть левый угол, чем воспользовался форвард. 12-й гол в плей-офф позволил ему упрочить лидерство как в гонке снайперов, так и в списке бомбардиров — 25 (12 + 13).

Ответ «Ак Барса» оказался молниеносным и похожим. Спустя всего 28 секунд они отыгрались. И вновь в роли ассистента выступил защитник. Только Даниил Журавлёв фактически создал гол. Он совершил перехват на своей половине и протащил шайбу в чужую зону. Далее последовал продольный пас и бросок Воронкова в неприкрытый угол. Рейдеборн, как и визави ранее, не успел переместиться.

Восстановив равновесие, гости завладели преимуществом и вполне могли выйти вперёд. В этот непростой отрезок на первом плане в составе армейцев оказался вратарь, который совершил несколько ключевых сейвов. Чего стоит хотя бы двойное спасение после броска Воронкова с пятака и щелчка Дмитрия Юдина — из левого круга. Отличный шанс упустил и Галиев. Форвард замыкал прострел одноклубника на дальней штанге, но Рейдеборн вытянулся в шпагате и не позволил себя огорчить.

Если казанцы свои моменты упустили, то москвичи снова показали себя настоящими киллерами, не прощающими ошибок. Подопечные Билялетдинова давили, но на перерыв ушли с разницей в счёте в два гола. Сначала великолепно проявили себя молодые нападающие армейцев. Полтапов в очередной раз завёз снаряд в чужую зону за счёт техники, но его бросок парировал защитник, однако шайба от лицевого борта выскочила на пятак, откуда её в сетку добил Максим Соркин.

А вскоре хозяева реализовали ещё одно большинство. И снова неоценимую пользу команде принёс Полтапов. Именно ему Вячеслав Войнов сделал подножку, за что получил две минуты. ЦСКА своим шансом безжалостно воспользовался. На этот раз Антон Слепышев из левого круга отправил шайбу в ближнюю девятку. А голевыми пасами вновь отметились Нестеров и Окулов. Показательно, что гости незадолго до перерыва также остались в большинстве, но даже не сумели ни разу бросить в неравных составах.

К чести казанцев, в заключительном периоде они не опустили рук, а попытались спастись. Подопечные Билялетдинова добавили в борьбе и прессинге и каждую смену стремились доводить до броска. В качестве звоночка для москвичей послужил щелчок Семёна Терехова от левого борта, с которым Рейдеборн справился с огромным трудом.

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Красно-синие отнеслись к нему без должного внимания и на 46-й минуте всё-таки пропустили. Причём сократить отставание до минимума сумел Радулов. Ветеран после эпизода с дракой с Классоном был почти незаметен, но в нужный миг проявил высочайшее мастерство. Получив пас от Кирилла Адамчука почти на своей синей линии, он с лёгкостью умчал от троих соперников, словно 20-летний, и из-под Владислава Провольнева бросил в дальний. Так нападающий забросил девятую шайбу в плей-офф и прервал четырёхматчевую безголевую серию.

Тут же хозяева остались в меньшинстве за удаление Семёна Панкратова и чудом избежали проблем. Однако в дальнейшем они играли уже спокойно и по-чемпионски. Другая команда на их месте прижалась бы к своим воротам и занервничала, а ЦСКА, напротив, перевёл игру в чужую зону и пытался максимально долго держать там шайбу, затягивая время.

Такая тактика полностью себя оправдала. «Ак Барс» теперь намного реже угрожал владениям Рейдеборна, а главное, лишился уверенности в себе. А в тех эпизодах, когда гости всё же создавали остроту, великолепно себя проявлял вратарь, совершивший в общей сложности 32 сейва. Например, он успел свести щитки после прохода Сафонова по левой бровке и последующего броска.

За три минуты до конца основного времени гости взяли тайм-аут и сняли вратаря. Казалось, времени на спасение у них достаточно. Однако хозяева в меньшинстве оборонялись образцово и практически ничего не позволили создать сопернику. Пожалуй, единственный шанс упустил Дмитрий Кагарлицкий, не сумевший отправить шайбу в створ после наброса Вадима Шипачёва.

Таким образом, ЦСКА одержал вторую победу подряд над «Ак Барсом» и вырвался вперёд в серии — 2-1. Попутно москвичи обыграли казанцев в родных стенах впервые с 2019-го.