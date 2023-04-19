Билялетдинов: «Ак Барс» не смог наладить игру во втором матче с ЦСКА

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов не стал винить своих подопечных в поражении от московского ЦСКА во втором матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Комментировать особенно нечего. У нас игра не сложилась изначально. Никак не могли наладить. Соперник сыграл хорошо. Будем готовиться к следующим матчам, делать, что надо», — цитирует Билялетдинова РИА Новости.

При этом он дал понять, что не согласен с тем, что хоккеисты его команды не были мотивированы.

«Мы готовились, но что-то не получилось. Есть денёк разобраться. Не начинаем матчи так, как хотелось бы. Пока тормозим, но ребята стараются, есть подвижки. Поправим кое-какие вещи», — заключил Билялетдинов.

Игра на «Татнефть-Арене» в столице Татарстана завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Фёдорова. Шайбы забросили Владислав Каменев (13-я минута), Ярослав Дыбленко (35-я), Максим Григоренко (59-я).

Первая игра серии до четырёх побед завершилась со счётом 4:1 в пользу коллектива Зинэтулы Билялетдинова. Третий матч состоится 21 апреля в Москве. Счёт в серии стал 1-1.

Ранее главный тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров поблагодарил своих подопечных за проявленный характер во втором матче финальной серии плей-офф КХЛ «Ак Барсом».