Григоренко упрочил лидерство в гонке снайперов плей-офф КХЛ

Нападающий московского ЦСКА Михаил Григоренко открыл счёт в третьем матче финальной серии Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с казанским «Ак Барсом».

28-летний форвард (23-я минута) отличился в начале второго периода. Григоренко с 12 шайбами закрепил лидерство в гонке снайперов. Он также побеждает в турнире бомбардиров — 25 очков (12 голов + 13 ассистов).

В казанской команде спустя несколько секунд голом отметился Дмитрий Воронков (23-я).

Второе и третье места с девятью шайбами делят Рид Буше из «Авангарда» и Владислав Каменев из ЦСКА.

Счёт в матче 1:1, в серии — 1-1.

Ранее заслуженный тренер России Олег Браташ заявил, что столичный ЦСКА не сможет показывать свой максимум на протяжении всей финальной серии Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с казанским «Ак Барсом».