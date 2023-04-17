В четыре звена: как «Ак Барс» победил ЦСКА в первом матче финала Кубка Гагарина

«Ак Барс» добился уверенной победы над ЦСКА в первом матче финальной серии плей-офф КХЛ. Подопечные Сергея Фёдорова нанесли по воротам соперника 36 бросков, но заставили капитулировать голкипера Тимура Билялова лишь однажды, в то время как сами хозяева отличились четырежды. При этом Артём Лукоянов открыл счёт в меньшинстве, Станислав Галиев отличился впервые с 16 марта, а голами и передачами отметились представители всех звеньев казанцев.

Удачно начать финал Кубка Гагарина было крайне важно обеим командам. ЦСКА необходимо было показать болельщикам и соперникам, что именно он является фаворитом противостояния и должен спокойно в третий раз за последние пять лет завоевать трофей. «Ак Барс», напротив, в родных стенах горел желанием доказать, что способен бросить перчатку гегемону и взять первый с 2018-го Кубок Гагарина.

Параллельно казанцам предстояло сломить одну неудачную тенденцию — после неожиданного золотого успеха в решающем противостоянии с москвичами они ни разу не обыгрывали их дома: в шести встречах регулярного чемпионата последовало шесть поражений с общим счётом 7:19.

Отрадно, что к сражению за титул соперники подошли практически в идеальных составах. У хозяев под вопросом был выход на лёд приболевшего Никиты Дыняка, но он успел восстановиться и привычно попал в четвёртое звено. Разве что вновь пролетел мимо заявки Михаил Глухов, но к его отсутствию все привыкли. А вот гости недосчитались Андрея Светлакова, набравшего в плей-офф девять очков (3 + 6). Его место в третьем звене с Антоном Слепышевым и Павлом Карнауховым занял Матвей Гуськов.

Стартовый период подтвердил, что ЦСКА справедливо называют фаворитом. Несмотря на равный счёт, гости владели преимуществом и могли забросить куда больше одной шайбы. Они легко проникали в чужую зону, а также контролировали борты. Как результат — почти двукратное превосходство по количеству бросков в створ — 17:9. Лишь надёжные действия на последнем рубеже Тимура Билялова позволили его партнёрам остаться в игре.

При этом на седьмой минуте они отметились абсолютно не вытекающим из логики встречи голом в меньшинстве. Сначала Илья Сафонов прорвался к чужим воротам, но не сумел переиграть Адама Рейдеборна. Подопечные Сергея Фёдорова не услышали этот звонок и тут же допустили ещё одну грубейшую помарку в средней зоне. На этот раз лидер команды Михаил Григоренко подарил снаряд Артёму Лукоянову и вывел его один на один. Опытный нападающий уверенно воспользовался шансом и забросил вторую шайбу в плей-офф.

Армейцы отреагировали на произошедшее как подобает и устроили осаду владений Билялова. До поры пробить Тимура было нереально. Например, он справился с опаснейшим щелчком Максима Соркина в область груди. При этом казанцы успели заработать большинство за нарушение оппонентом численного состава, но не сумели ничего придумать.

Зато ЦСКА наказал соперников за удаление Даниила Журавлёва. Казанцы героически отбивались, но на исходе меньшинства всё же пропустили. Символично, что реабилитировался за ошибку Григоренко, нанёсший мощный бросок из левого круга из-под защитника. Для форварда данный гол стал юбилейным, десятым в текущем розыгрыше Кубка Гагарина, и он вырвался в единоличные лидеры гонки снайперов. Отыгравшись, москвичи усилили давление и вполне могли выйти вперёд ещё до перерыва, но больше не сумели огорчить Билялова.

Казалось, гол в ворота коллектива Билялетдинова назревал, но вместо этого хозяева в начале второго периода опять вышли вперёд. И снова им удалось отличиться в неравных составах — на этот раз в большинстве.

Абсолютно ненужное удаление заработал совершивший подножку Карнаухов. Причём на то, чтобы наказать соперника за излишнюю грубость, ушло всего десять секунд. Великолепно проявило себя ведущее звено, которое в первом отрезке было незаметно. Вадим Шипачёв от правого борта выполнил отличный перевод на Станислава Галиева, а тот идеально попал в дальний угол.

Далее армейцы продолжили атаковать, но казанцы оборонялись намного спокойнее. Они дробили игру на эпизоды, не позволяя сопернику долго владеть шайбой, и, в отличие от первой 20-минутки, почти не давали им вылезать на пятак. В результате щелчков по воротам Билялова стало намного меньше, а главное, шли они с куда более дальней дистанции. Не помогло гостям даже большинство за удаление Дмитрия Юдина. Хозяева и здесь образцово отоборонялись.

К тому же «Ак Барс» в ответ проводил отличные контрвыпады. Чего стоит хотя бы атака три в два, которая завершилась мощнейшим щелчком в перекладину от Ильи Сафонова. Нападающий был полностью уверен в том, что забросил, и даже начал праздновать, но на повторах было чётко видно: шайба попала в стойку. А в концовке подопечные Билялетдинова и вовсе завладели инициативой, принялись плести кружева в чужой зоне и лишь чудом не увеличили преимущество в счёте.

Впрочем, ЦСКА давно приучил к тому, что не сдаётся даже в самых непростых ситуациях. Чего стоит хотя бы пятый матч полуфинальной серии со СКА, когда он пропустил две безответные шайбы в дебюте, а в итоге добился уверенной победы. Было очевидно, что армейцы в заключительном периоде поведут штурм чужих ворот.

Это и произошло. Первая его половина во многом напоминала стартовый отрезок, когда москвичи активно лезли на пятак и при любой возможности отправляли туда шайбу. Казанцы пережили крайне неприятные мгновения. Несколько минут им даже не удавалось смениться, и защитники хозяев с огромным трудом сдерживали атаки соперника. Затем приходилось просто пробрасываться без намёка на контригру. Но в этот непростой момент сохранил команду в игре Билялов, который уверенно действовал на линии и не позволял оппонентам себя перехитрить. В итоге он совершил 35 сейвов и стал одним из главных героев противостояния.

А на 48-й минуте «Ак Барс» забросил ещё одну шайбу, которая не вытекала из логики игры. До того не слишком заметный Александр Радулов убежал в редкую атаку по левому флангу и нанёс бросок. Первым на добивании оказался Дмитрий Воронков, но его щелчок чудом клюшкой парировал даже не Рейдеборн, а Владислав Провольнев. И лишь со второй попытки нападающий отправил шайбу в сетку, набрав юбилейное, десятое очко в нынешнем розыгрыше плей-офф (6 + 4). Окончательно же всё стало понятно, когда Кирилл Панюков замкнул прострел Кирилла Адамчука на пятаке и поставил точку — 4:1.

Казанцы одержали во многом неожиданную победу и попутно впервые за пять лет обыграли ЦСКА в родных стенах. Также они провели выдающийся матч с точки зрения реализации собственных моментов. А соперник в довершение всех бед лишился Максима Мамина. В концовке у борта он получил случайный удар по лицу от партнёра Фредрика Классона и ушёл со льда только при помощи врачей.